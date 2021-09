Amerykanie odtajnią dokumenty na temat zamachów z 11 września. Biden: wypełniam moje zobowiązanie

- Kiedy ubiegałem się o urząd prezydenta, zobowiązałem się do zapewnienia przejrzystości w kwestii odtajnienia dokumentów dotyczących ataków terrorystycznych na Amerykę 11 września 2001 roku. (…). Ponieważ zbliżamy się do 20. rocznicy tego tragicznego dnia, wypełniam moje zobowiązanie - powiedział w piątek Joe Biden. Według "Washington Post" rozporządzenie zobowiązuje departament sprawiedliwości i inne agencje do nadzorowania procesu odtajnienia dokumentów związanych ze śledztwami FBI w sprawie 11 września. Wymaga też od prokuratora generalnego USA, aby odtajnione dokumenty zostały publicznie ujawnione w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.