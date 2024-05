Wzrost poziomu życia, rozwój gospodarczy oraz poprawa zdrowia - to według szwedzkiego dziennika "Dagens Industri" niektóre z sukcesów akcesji 10 państw, w tym Polski, do Unii Europejskiej w 2004 roku. Straconą szansą jest zaś postawa części wschodnioeuropejskich polityków, którzy mogli moralnie odnowić "starą Unię", a stali się awanturnikami.

Rozszerzenie także straconą szansą

Autor przypomina, że w Szwecji wraz z przyjęciem nowych krajów do UE obawiano się "turystyki socjalnej", ale ostatecznie Sztokholm nie wprowadził okresów przejściowych w dostępie do rynku pracy. "Mieliśmy nadzieję, że to zaufanie spotka się z inną reakcją" - podsumowuje publicysta, podając przykład Węgier, których parlament jako ostatni ratyfikował przystąpienie Szwecji do NATO.