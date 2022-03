17. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Relacja Pawła Szota

Trwa 17. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. - To była kolejna noc, kiedy w wielu miastach Ukrainy, między innymi w Kijowie, Odessie, a także we Lwowie, po raz kolejny słychać było syreny ostrzegające przed atakiem lotniczym. We Lwowie do tego ataku nie doszło - relacjonował reporter TVN24 Paweł Szot.

Dodał, że cały czas trwa ofensywa na Kijów. - Walki toczą się wciąż o niezdobyte do tej pory strategiczne miasto Mikołajów na południu Ukrainy. To największy ukraiński wojenny port. Zdobycie tego miasta otwierałoby z jednej strony drogę na północ do Kijowa, aby zamknąć okrążenie stolicy Ukrainy, a z drugiej strony drogę na zachód i mogłoby umożliwić Rosjanom atak na Odessę. To trzecie co do wielkości ukraińskie miasto do tej pory nie zaatakowane bezpośrednio - mówił reporter TVN24.