15-letni Brytyjczyk usłyszał wyrok za śmiertelne dźgnięcie nożem polskiego nastolatka

Napaść w parku

Amies, który przyznał się, że "dla bezpieczeństwa" wziął ze sobą nóż do przygotowywania steków, mówił, że wyciągnął go dopiero, gdy został uderzony, kopnięty i przygnieciony do ziemi, ale jak wykazała prokuratura, było to kłamstwem. Oskarżyciel przyznał, że grupa, w której był Polak, nie była bez winy, bo omawiała pobicie Amiesa, ale doznał on tylko drobnego urazu kciuka i to on był agresorem. Po zadaniu śmiertelnego ciosu miał się przechwalać swoim czynem.