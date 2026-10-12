Atak w szkole we Francji. Padły strzały
Do zdarzenia doszło w poniedziałek w szkole w Aubagne - miejscowości położonej niedaleko Marsylii, na południu Francji. Jak przekazał burmistrz miasta, 14-letni uczeń wszedł na teren placówki z bronią myśliwską i oddał strzały na korytarzu.
- To dziecko, które chodzi do tej szkoły. Weszło z karabinem, śledztwo ustali, w jaki sposób, i oddało dwa strzały na korytarzu w kierunku dyrektora i nauczycielki - powiedział Squillari, cytowany przez agencję Reuters.
Według telewizji BFM nastolatek miał ukryć broń w futerale na gitarę.
Napastnika obezwładnił jeden z pracowników szkoły, jeszcze przed przyjazdem policji. Ranni zostali przewiezieni do szpitala. Jak zapewnił burmistrz Aubagne, obrażenia nie zagrażają ich życiu.
"Wpadliśmy w panikę, zaczęliśmy uciekać"
Jedna z uczennic opowiedziała agencji Reuters o chwilach po ataku. Jak relacjonowała, nauczyciel matematyki początkowo uznał odgłos pierwszego wystrzału za hałas dobiegający z pobliskiej budowy. Po kolejnym strzale uruchomiono alarm, a uczniowie zaczęli opuszczać sale lekcyjne.
- Wpadliśmy w panikę, zaczęliśmy uciekać. Były dwa wyjścia: jedno prowadziło do sali gimnastycznej, a drugie na zewnątrz. Zadziałał instynkt przetrwania i pobiegłam na zewnątrz - opisała uczennica.
Atak w szkole we Francji. Macron reaguje
Do zdarzenia odniósł się prezydent Francji Emmanuel Macron, który wyraził solidarność i wsparcie dla pracowników szkoły poszkodowanych w strzelaninie. Na miejsce mają udać się francuscy ministrowie edukacji i spraw wewnętrznych.
Służby nie podały informacji o motywach napastnika. Atak miał miejsce w czasie trwających od trzech tygodni protestów uczniów francuskich szkół średnich. Młodzież domaga się między innymi zwiększenia finansowania placówek i poprawy warunków nauczania. Części demonstracji towarzyszyły akty przemocy. BFMTV, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, podała, że atak w Aubagne nie ma związku z protestami.