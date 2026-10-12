Świat Atak w szkole we Francji. Padły strzały Agata Nalepa |

Atak w szkole we Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w szkole w Aubagne - miejscowości położonej niedaleko Marsylii, na południu Francji. Jak przekazał burmistrz miasta, 14-letni uczeń wszedł na teren placówki z bronią myśliwską i oddał strzały na korytarzu.

- To dziecko, które chodzi do tej szkoły. Weszło z karabinem, śledztwo ustali, w jaki sposób, i oddało dwa strzały na korytarzu w kierunku dyrektora i nauczycielki - powiedział Squillari, cytowany przez agencję Reuters.

Według telewizji BFM nastolatek miał ukryć broń w futerale na gitarę.

Napastnika obezwładnił jeden z pracowników szkoły, jeszcze przed przyjazdem policji. Ranni zostali przewiezieni do szpitala. Jak zapewnił burmistrz Aubagne, obrażenia nie zagrażają ich życiu.

"Wpadliśmy w panikę, zaczęliśmy uciekać"

Jedna z uczennic opowiedziała agencji Reuters o chwilach po ataku. Jak relacjonowała, nauczyciel matematyki początkowo uznał odgłos pierwszego wystrzału za hałas dobiegający z pobliskiej budowy. Po kolejnym strzale uruchomiono alarm, a uczniowie zaczęli opuszczać sale lekcyjne.

- Wpadliśmy w panikę, zaczęliśmy uciekać. Były dwa wyjścia: jedno prowadziło do sali gimnastycznej, a drugie na zewnątrz. Zadziałał instynkt przetrwania i pobiegłam na zewnątrz - opisała uczennica.

Służby pod szkołą w Aubagne we Francji Źródło zdjęcia: Philippe Magoni/Associated Press/East News

Atak w szkole we Francji. Macron reaguje

Do zdarzenia odniósł się prezydent Francji Emmanuel Macron, który wyraził solidarność i wsparcie dla pracowników szkoły poszkodowanych w strzelaninie. Na miejsce mają udać się francuscy ministrowie edukacji i spraw wewnętrznych.

Au principal et à l’enseignante blessés ce matin dans un collège à Aubagne, aux élèves et aux parents sous le choc, j’adresse ma pleine solidarité et mon total soutien.



Je salue le sang-froid et la réaction exemplaire de l’équipe éducative, qui a permis d’éviter le pire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026 Rozwiń

Służby nie podały informacji o motywach napastnika. Atak miał miejsce w czasie trwających od trzech tygodni protestów uczniów francuskich szkół średnich. Młodzież domaga się między innymi zwiększenia finansowania placówek i poprawy warunków nauczania. Części demonstracji towarzyszyły akty przemocy. BFMTV, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, podała, że atak w Aubagne nie ma związku z protestami.