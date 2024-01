"Trzy pokolenia mojej rodziny zniknęły". 100 dni temu Hamas zaatakował Izrael

Sto dni temu Izrael stanął w obliczu jednego z największych zagrożeń w swojej 75-letniej historii. Rankiem 7 października uzbrojeni terroryści z Hamasu wdarli się na izraelskie terytorium, mordując około 1200 osób i porywając do Strefy Gazy około 250. Uważa się, że nadal przetrzymywanych jest tam 132 zakładników.

Równo 100 dni temu, tuż po świcie, tysiące ciężko uzbrojonych bojowników Hamasu przedarło się przez płot graniczny ze Strefą Gazy w kilku różnych miejscach. Terroryści zaatakowali kibuce, bazy wojskowe i przygraniczne miasta, przyzwyczajone co prawda do ataków rakietowych z palestyńskiej enklawy, ale całkowicie zaskoczone i zupełnie nieprzygotowane na bezpośrednią ofensywę o takiej skali.

Jednymi z pierwszych obrazów, jakie tamtego dnia obiegły świat były zdjęcia setek młodych ludzi, uciekających w popłochu przez pustynię przed najeźdźcami, którzy okrążyli teren festiwalu muzycznego i otworzyli ogień do jego uczestników. Zginęło tam ponad 360 osób, a kilkadziesiąt uprowadzono do Gazy - przypomina BBC.

Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Ranny Palestyńczyk po izraelskim ataku w Gazie Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

"Nadszedł czas, aby sprowadzić ich z powrotem"

Rodziny uprowadzonych do Strefy Gazy izraelskich zakładników rozpoczęły w sobotę, wigilię setnego dnia od ataku terrorystów z Hamasu, 24-godzinny wiec. Tysiące demonstrantów wzywały rząd do sprowadzenia ich bliskich do domu po 100 dniach spędzonych w niewoli Hamasu. Manifestanci zgromadzili się na placu przed gmachem Ministerstwa Obrony w Tel Awiwie. Uczestnicy wiecu trzymali plakaty z twarzami uprowadzonych, niektórzy mieli wizerunki swoich bliskich na koszulkach - relacjonuje BBC.