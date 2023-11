"Samochód złamał drzewo na pół". 10 lat temu zginął w wypadku gwiazdor "Szybkich i wściekłych"

Miał 40 lat i był u szczytu kariery. Powszechnie uznawany za jednego z największych przystojniaków świata filmu właśnie nagrywał zdjęcia do 7. już części "Szybkich i wściekłych". 30 listopada 2013 roku Paul Walker, wraz z przyjacielem, postanowili przetestować sportowe porsche. Auto uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach.

Na początku listopada 2013 roku przez zachodnią część Oceanu Spokojnego przeszedł tajfun Haiyan. Żywioł uderzył w Chiny , Wietnam, Filipiny , Palau i Mikronezję. Zginęło ponad 6300 osób. Ostatniego dnia tamtego miesiąca założona przez Paula Walkera organizacja charytatywna Reach Out Worldwide zorganizowała aukcję, której dochód miał zostać przeznaczony na rzecz mieszkańców zniszczonych regionów. Licytacja odbywała się w Santa Clarita na przedmieściach Los Angeles.

Odszkodowanie po śmierci Walkera

Rodzina Rodasa po wypadku domagała się odszkodowania od firmy Porsche. W swoim pozwie wdowa po mężczyźnie twierdziła, że w modelu Carrera GT brakuje kilku istotnych elementów bezpieczeństwa, co miało spowodować, że obydwaj mężczyźni ponieśli śmierć. Sędzia uznał jednak, że kobieta nie jest w stanie udowodnić, że winę za wypadek ponosi producent samochodu.

W 2016 roku sąd przyznał za to odszkodowanie córce Walkera, 16-letniej wówczas Meadow. Wypłacili je spadkobiercy Rodasa. Pieniądze - ponad 10 milionów dolarów - zostały przyznane córce aktora na mocy ugody. Sąd przychylił się do wniosku, że choć Rodas nie wykonywał żadnych niebezpiecznych manewrów, to jednak częściowo ponosił winę za wypadek. Los Angeles Times pisał, że blisko 3 miliony z tej kwoty trafiło na poczet opłat prawnych.