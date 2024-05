Do tragicznego wypadku doszło w Republice Południowej Afryki. Minibus zderzył się z ciężarówką. Zginęło 13 osób, w tym 10 nauczycieli jadących wtedy do szkoły.

Do tragedii doszło we wtorek w prowincji Limpopo w północnej części RPA - poinformował miejscowy komisarz policji Thembi Hadebe. Przewożący nauczycieli minibus zderzył się z ciężarówką na drodze między Polokwane a Dendron. Przyczyną wypadku była "nieostrożna jazda" kierowcy ciężarówki, który jechał pod prąd - powiedziała mediom Vongani Chauke, rzeczniczka lokalnego wydziału transportu.

Inną niż błąd kierowcy możliwą wersję wydarzeń opisał policjant. - Mogę powiedzieć, że dziś rano całe Polokwane, łącznie z tą trasą, było bardzo mgliste, przez co nie było wyraźnie widać trasy. Myślę, że mogło to mieć, w pewnym sensie, wpływ na to tragiczne zdarzenie – dodał komisarz Hadebe.