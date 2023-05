10-letnie dzieci miały pracować za darmo do drugiej w nocy. Ustalenia Departamentu Pracy

Dwoje 10-latków pracowało w restauracji popularnej sieci w Louisville, czasem nawet do godziny drugiej nad ranem - podaje CNN, powołując się na Departament Pracy USA. To tylko część ustaleń dochodzenia w sprawie pracy nieletnich.

Według CNN Departament Pracy sprawdził trzech franczyzobiorców prowadzących ponad 60 restauracji McDonald's w stanach Kentucky, Indiana, Maryland i Ohio. "Zatrudniali 305 dzieci do pracy w godzinach dłuższych niż jest to prawnie dozwolone oraz do wykonywania zadań zabronionych przez prawo dla młodocianych pracowników" - głosi cytowane przez stację oświadczenie departamentu.

Firma o "głęboko niepokojących" doniesieniach

Tiffanie Boyd, dyrektor do spraw kadr w McDonald's USA, stwierdziła w rozmowie z CNN, że doniesienia są "głęboko niepokojące i stoją w sprzeczności z wysokimi oczekiwaniami całej marki McDonald's". - Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym franczyzobiorcom zasoby potrzebne do tworzenia bezpiecznych miejsc pracy dla wszystkich pracowników i przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy - dodała przedstawicielka firmy. Stacja cytuje też jednego ze skontrolowanych franczyzobiorców, który przyznał, że 10-latkowie, którzy mieli pracować w restauracji, to dzieci kierownika nocnej zmiany, które odwiedzały go w pracy, a franczyzobiorca nie wyrażał zgody na ich przebywanie w tej części restauracji.