Pracowite święta strażaków. Ponad 600 pożarów, 2300 interwencji

Video: APTN

Pożar w fabryce wentylatorów Dhace

16.12 | W niedzielnym pożarze fabryki w pobliżu stolicy Bangladeszu Dhaki zginęło co najmniej 10 osób - poinformowała policja. Nie wiadomo, ilu ludzi znajdowało się na terenie zakładu, kiedy doszło do pożaru i co było jego powodem - podkreślono.

