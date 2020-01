"Wstydzimy się za Polską Fundację Narodową"

Video: tvn24

Bielan: PFN powinna dbać o nasz wizerunek za granicą,...

02.01 | Adam Bielan pytany w czwartek rano w „Rozmowie Piaseckiego” o sprawozdanie PFN, powiedział, że nie zna szczegółów. - Żeby formułować jednoznaczne opinie w tej sprawie musiałbym się zapoznać z tym raportem - dodał. Podkreślił natomiast , że PFN „powinna dbać o nasz wizerunek za granicą, powinna to robić jak najbardziej profesjonalnie”. Pytany, czy to robi, Bielan odparł: o ile wiem w zeszłym roku doszło tam do zmian personalnych i jak rozumiem te zmiany nie były przypadkowe. Powiedział, że dostrzega ich skutki. - Choćby 1 września odbyła się świetnie odebrana za granicą kampania w głównych dziennikach w Europie i w Stanach Zjednoczonych dotycząca przypomnienia roli Polski podczas drugiej wojny światowej, co w kontekście ataków Putina jest bardzo ważne - podkreślił.

»