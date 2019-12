Islamiści przyznali się do ataku w Somalii. "Nie przestaniemy walczyć"

Foto: PAP/EPA/SAID YUSUF WARSAME Video: Reuters

Wybuch samochodu pułapki w Mogadiszu

28.12 | W wyniku eksplozji samochodu pułapki w stolicy Somalii, Mogadiszu, zginęło w sobotę rano co najmniej 90 osób - podały źródła medyczne. Dyrektor szpitala Madina dr Mohamed Yusuf nie wykluczył, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Do tej pory żadna organizacja nie przyznała się do dokonania zamachu.

