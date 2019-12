Współpracował w śledztwie, sąd nie uznał umowy. 15 lat za zabójstwo dziennikarza

To była trudna, polityczna decyzja - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nawiązując do zarzutów dotyczących przekazania prorosyjskim separatystom pięciu funkcjonariuszy Berkutu, oskarżonych o zabójstwa na Majdanie Niepodległości w Kijowie. Zełenski tłumaczył, że bez spełnienia tego warunku nie doszłoby do wymiany jeńców. zobacz więcej »