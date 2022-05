Trendy rynkowe w sprzedaży online – co warto wiedzieć w 2022 roku?

Marketplace czy własny kanał sprzedaży?

Pierwszą decyzją, jaką musimy podjąć w przypadku rozpoczęcia sprzedaży produktów online, jest wybór kanału działalności. Możemy założyć własny sklep i w jego ramach obsługiwać klientów lub zdecydować się na skorzystanie z możliwości, jakie daje marketplace. To nic innego jak platforma agregująca w jednym miejscu różnych sprzedawców, a jej przykładem jest serwis Allegro. Jakie korzyści mogą płynąć z wyboru właśnie tej formy działalności? Jest ich co najmniej kilka:

E-commerce w Polsce – co warto wiedzieć w 2022 roku?

Sprzedaż online – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Co jeszcze warto wiedzieć, jeśli decydujemy się na sprzedaż online? Świadomość konsumencka rośnie bardzo szybko, dlatego decydując się na sprzedaż, nie tylko internetową, warto zwrócić uwagę na szeroko pojętą ekologię. Starajmy się ograniczyć udział opakowań z plastiku i podkreślajmy nasze działania na rzecz środowiska naturalnego. Dbając o jak najsprawniejszą obsługę zamówień z naszego sklepu – poza wspomnianymi szybkimi płatnościami czy zapewnieniem dostawy w ramach najpopularniejszych form, na przykład do automatów paczkowych – możemy przemyśleć usługę dropshippingu. To nic innego jak przeniesienie procesu logistycznego na zewnętrzny podmiot, na przykład hurtownię. To z jednej strony działanie, które sprawi, że będziemy mieli nieco mniej obowiązków, a z drugiej mogące przyśpieszyć sam proces dostawy do klientów.