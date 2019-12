Opozycja mogła opóźnić prace nad projektem klubu PiS. Gdyby przyszło więcej posłów

Video: tvn24

Jerzy Zajadło: mamy do czynienia z całkowitym zaprzeczeniem...

18.12 | - Niezawisłość sędziowska to przede wszystkim to, że orzecznictwo sądowe, sąd, który stosuje i interpretuje prawo, nie może być poddawany żadnym zewnętrznym naciskom ani wpływom. Nie można tworzyć takiego systemu instytucjonalnego, w którym sędzia będzie się musiał obawiać swojego orzeczenia. Od tego jest tryb instancji, żeby ewentualne błędne orzeczenie sędziego zweryfikować. Natomiast nie może być on poddawany naciskom. Ja już nie mówię o sędziach „na telefon”, bo ten model, który się proponuje, to będzie sędzia, który będzie wyprzedzał oczekiwania władzy. Nawet nie trzeba będzie do niego dzwonić, ponieważ będzie miał nad sobą bat. W tym momencie mamy do czynienia z całkowitym zaprzeczeniem niezawisłości sędziowskiej. - powiedział Jerzy Zajadło we "Wstajesz i wiesz".

