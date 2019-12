Demonstranci schronili się w kinie. Spłonęło

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Udokumentowane przypadki" tortur i przemocy seksualnej....

Podczas tłumienia antyrządowych demonstracji w Chile doszło do co najmniej 113 przypadków tortur i znęcania się nad zatrzymanymi oraz 24 przypadków gwałtów popełnionych na aresztowanych uczestniczkach demonstracji - wynika z opublikowanego raportu agendy ONZ do spraw praw człowieka. Dokument jest efektem dochodzenia zespołu ekspertów ONZ, którzy odbyli rozmowy z ponad 300 świadkami i uczestnikami chilijskich wydarzeń.

