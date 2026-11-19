Rzeszów Zwabił Joannę na zbieranie pokrzyw i zamordował. Resztę życia odsiedzi Oprac. Martyna Sokołowska |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Piotr/TV Łańcut/Kontakt24

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Oprócz kary więzienia sąd utrzymał także orzeczoną w grudniu 2025 roku przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie karę pozbawienia Grzegorza B. praw publicznych na okres 10 lat. Utrzymał także zasądzoną od niego na rzecz rodziny Joanny R. zapłatę łącznie 320 tysięcy złotych zadośćuczynienia (dla czterech osób po 30 tys. zł, dla dwojga - po 50 tys. zł i dla jednej 100 tys. zł).

Sąd zwolnił Grzegorza B. z opłaty kosztów sądowych w postępowaniu odwoławczym.

Grzegorza B. nie było na ogłoszeniu wyroku w sądzie apelacyjnym, podobnie jak na ogłoszeniu wyroku w sądzie I instancji w grudniu 2025 r. Przed sądem okręgowym przyznał się do winy i w ostatnim słowie przeprosił rodzinę ofiary.

Według ustaleń śledczych mężczyzna zwabił 25-letnią Joannę w ustronne miejsce i tam udusił. Źródło zdjęcia: Piotr/TV Łańcut/Kontakt24

Sędzia: oskarżony chciał pozbawić życia

W ustnym uzasadnieniu czwartkowego wyroku sędzia przewodniczący Mariusz Fołta mówił, że - zdaniem sądu apelacyjnego - sąd I instancji ocenił całość materiału dowodowego poprawnie i zgodnie z zasadą Kodeksu postępowania karnego. To z kolei pozwoliło na dokonanie poprawnych ustaleń faktycznych, w tym również dotyczących zamiaru, formy, okoliczności towarzyszących w popełnieniu zbrodni.

- W tym zakresie sąd apelacyjny argumentację przedstawioną przez sąd I instancji w pełni akceptuje - zaznaczył sędzia przewodniczący.

Podkreślił także, że nie można się zgodzić z zarzutem obrony, że sąd okręgowy "bezkrytycznie przyjął wnioski" opinii biegłych powołanych w sprawie, ani z zarzutami dotyczącymi błędnych ustaleń faktycznych. Jak mówił sędzia, skoro nie doszło do błędów przy ocenie dowodów, to trudno mówić o błędach w ustaleniach faktów.

Sąd odniósł się także do wniosku obrony o zmianę kwalifikacji prawnej czynu. Jak mówił sędzia Fołta, sąd okręgowy uznał, że zabójstwo, o które został oskarżony Grzegorz B., zostało popełnione z zamiarem bezpośrednim.

- Oskarżony chciał pozbawić życia Joannę R. - podkreślił sędzia. Zwrócił także uwagę, że B. nie podjął żadnych działań zmierzających do udzielenia pomocy pokrzywdzonej.

Zaznaczył także, że B. zaplanował zabójstwo. - Działał z pełną premedytacją, był zdeterminowany, w celu jaki, chciał osiągnąć - podkreślił sędzia.

Wskazywał też, że zebrane w sprawie dowody potwierdzają, że zabójstwo zostało popełnione z pobudek seksualnych. Świadczyć ma o tym m.in. to, że po zabiciu Joanny R. rozebrał ją, dotykał obnażonego uda butem, skrępował jej ciało, przeniósł i przywiązał do drzewa.

Odnosząc się do wymiaru kary, sędzia przewodniczący zaznaczył, że sąd nie ma żadnych wątpliwości, że "jedyną karą sprawiedliwą, słuszną, która może spełnić swoje cele zapobiegawcze, wychowawcze" jest wyłącznie kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Wyrok jest prawomocny. Stronom przysługuje wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego.

Mieli zbierać pokrzywy, tam zabił Joannę

Grzegorz B. mieszkał w Głuchowie, k. Łańcuta (Podkarpackie) w jednym domu wraz z żoną oraz m.in. jej siostrą, 25-letnią Joanną R. 31 sierpnia 2023 r. wywiózł szwagierkę w ustronne miejsce. Tam ją udusił.

Później, gdy rodzina zawiadomiła policję o zaginięciu kobiety, pomagał w jej poszukiwaniach.

Po zabójstwie Grzegorz B. zabrał kilka przedmiotów należących do kobiety m.in. torebkę, dowód osobisty, telefony komórkowe (prywatny i służbowy), 300 zł gotówki.

Biegli na podstawie badań sądowo-psychiatrycznych Grzegorza B. stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny, tzn. był zdolny do właściwego rozpoznania znaczenia swoich czynów i właściwego pokierowania swoim postępowaniem. Nie rozpoznali u niego ani choroby psychicznej, otępienia ani upośledzenia umysłowego.

Uznali natomiast, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia podobnego czynu zabronionego o wysokim stopniu społecznej szkodliwości w przyszłości, dlatego wskazali, że Grzegorz B. powinien odbywać karę w systemie terapeutycznym.