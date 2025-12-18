Logo strona główna
Rzeszów

Uciekł ze szpitala, "może być niebezpieczny". Pilny apel policji

Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia
Żurawica na Podkarpaciu
Źródło: Google Maps
Trwają poszukiwania 25-letniego mężczyzny, który w środę uciekł z Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Jak informuje policja, może być niebezpieczny, stąd apel "o zachowanie szczególnej ostrożności".

25-latek - jak poinformowała policja w Przemyślu - uciekł ze szpitala w środę (17 grudnia) około godziny 18.

Rysopis poszukiwanego mężczyzny

Mężczyzna ma około 185 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma krótkie włosy w kolorze ciemnego blondu i niebieskie oczy. Ubrany był w niebieskie spodnie, nie miał na sobie okrycia wierzchniego - bluzy czy kurtki ani butów, prawdopodobnie na lewym przedramieniu ma opatrunek.

Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia
Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia
Źródło: KMP w Przemyślu

Apel policji

Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policją dzwoniąc pod numery telefonu: (+48) 47-823-33-10, (+48) 47 823-36-76 lub numer alarmowy 112.

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i informowanie o miejscu pobytu poszukiwanego. W przypadku zauważenia mężczyzny nie należy podejmować prób jego zatrzymania" - podkreślili funkcjonariusze.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Przemyślu

Policja Szpital Podkarpacie
