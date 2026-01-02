Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Ciało 18-latka w przepuście. "We krwi zmarłego znajdował się środek odurzający"

|
Ciało 18-latka znaleziono w przepuście, jego bliscy ustawili tam krzyż
Do zdarzenia doszło w miejscowości Zabłotce w powiecie sanockim na Podkarpaciu
Źródło: Google Maps
18-latek, którego ciało znaleziono w przepuście w miejscowości Zabłotce na Podkarpaciu miał w organizmie "środek odurzający" - dowiedzieliśmy się w prokuraturze. To mefedron lub jego pochodna.

Sekcja zwłok nie przyniosła odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną śmierci 18-latka. - Przyczyna zgonu nie została ustalona. Obrażenia, jakie ujawniono na ciele zmarłego, nie były przyczyną śmierci - powiedziała nam Izabela Jurkowska-Hanus, Prokurator Rejonowa w Sanoku. Z naszych ustaleń wynika, że chłopak miał uraz głowy, ale biegli badający ciało uznali, że nie przyczynił się on do jego śmierci.

Do badania toksykologicznego wysłana została krew pobrana od zmarłego 18-latka oraz wycinki narządów do badania histopatologicznego. Znane są już wyniki.

- We krwi zmarłego znajdował się środek odurzający, najprawdopodobniej mefedron lub jego pochodna - poinformowała nas Wiktoria Domaradzka z Prokuratury Rejonowej w Sanoku, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci chłopaka. Jak dodała, w jego krwi nie było alkoholu.

- Nie wiemy czy dawka, którą przyjął zmarły, była śmiertelna. Uzyskane przez nas poszczególne opinie zostaną teraz przesłane do biegłego, który oceni komplet materiału i wyda kompleksową opinię na temat przyczyny śmierci 18-latka - powiedziała nam prokurator Domaradzka.

Mefedron lub jego pochodną zawierał też woreczek, który leżał w miejscu znalezienia ciała.

Ciało 18-latka znaleziono w przepuście, jego bliscy ustawili tam krzyż
Ciało 18-latka znaleziono w przepuście, jego bliscy ustawili tam krzyż
Źródło: Martyna Sokołowska

Choć lekarz, który na miejscu zdarzenia oglądał ciało, nie wykluczył, że do śmierci młodego mężczyzny mogły przyczynić się inne osoby, prokurator Domaradzka w rozmowie z tvn24.pl powiedziała, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują, aby do śmierci młodego mężczyzny przyczyniły się ktoś jeszcze.

Na krzyżu widnieje tabliczka upamiętniająca zmarłego 18-latka
Na krzyżu widnieje tabliczka upamiętniająca zmarłego 18-latka
Źródło: Martyna Sokołowska

Dwie osoby z zarzutami

Śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego mieszkańca Sanoka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sanoku. Zostało wszczęte 29 października z artykułu 156 paragraf 1. punkt 2 i paragraf 3, które dotyczą spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią.

Art. 156. [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, 3) wycięcia, infibulacji lub innego trwałego i istotnego okaleczenia żeńskiego narządu płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
W miejscu, gdzie znaleziono ciało Tomka jego bliscy ustawili krzyż
W miejscu, gdzie znaleziono ciało Tomka jego bliscy ustawili krzyż
Źródło: Martyna Sokołowska

W sprawie zatrzymany został 48-letni mieszkaniec Zabłociec. Usłyszał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i jeden zarzut z artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenia człowieka na niebezpieczeństwo. Jak wcześniej informowała nas Izabela Jurkowska-Hanus, szefowa sanockiej prokuratury rejonowej, w szczególności chodzi o "ułatwianie innym osobom korzystania ze środków odurzających". Czyn zagrożony jest karą do trzech lat więzienia.

Mężczyzna decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Jak przekazała nam prokurator Wiktoria Domaradzka, prokuratura będzie wnioskowała o przedłużenie aresztu.

Zatrzymany 48-latek był w przeszłości skazany za "przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu", co w rozmowie z tvn24.pl potwierdziła prokurator Jurkowska-Hanus, ale nie udzieliła nam odpowiedzi na pytanie, o jakie przestępstwo chodzi, ani czy i ile lat mężczyzna odsiedział.

Druga osoba zatrzymana w tej sprawie to niespełna 19-letni mężczyzna, który usłyszał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zarzuty, które usłyszały te dwie osoby - jak podkreśliła w rozmowie z tvn24.pl szefowa sanockiej prokuratury rejonowej, są nieobjęte kwalifikacją przestępstwa, o jakie wszczęto śledztwo, ale mają związek ze zdarzeniem.

Prokuratura cały czas pracuje nad sprawą. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności śmierci 18-latka. Zabezpieczony został monitoring z obiektów przy drodze, którą w nocy z 28 na 29 października miał poruszać się zmarły nastolatek, śledczy ustalają i przesłuchują świadków.

Tajemnicza śmierć nastolatka. Są wyniki sekcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tajemnicza śmierć nastolatka. Są wyniki sekcji

Ciało 18-latka w przepuście

Na ciało młodego mężczyzny 29 października około godziny 6 rano natknęła się mieszkanka Zabłociec. - Leżał bez koszulki, twarzą do ziemi. Ręce miał podciągnięte pod klatkę piersiową. Tułów wystawał z przepustu, nogi były w środku. Miał na sobie spodnie i buty, kurtka leżała po drugiej stronie przepustu - relacjonował w rozmowie z nami partner kobiety. Jak dodał, "wyglądało to tak, jakby próbował przed kimś uciekać przez ten przepust".

Ciało chłopaka znalazła mieszkanka Zabłociec
Ciało chłopaka znalazła mieszkanka Zabłociec
Źródło: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

Mieszkańcy Zabłociec, z którymi rozmawialiśmy, przyznali, że widywali wcześniej 18-latka w wiosce. On - i inne nastolatki - mieli regularnie spędzać czas w domu dorosłego mężczyzny. To jego - 48-latka - później aresztowała sanocka prokuratura.

Pomimo kilku prób kontaktu z naszej strony z ojcem zmarłego 18-latka, mężczyzna nie zdecydował się z nami porozmawiać.

Chcesz podzielić się ważnym tematem z Podkarpacia? Skontaktuj się z autorką tekstu: martyna.sokolowska@wbd.com.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Martyna Sokołowska

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPodkarpacieProkuraturaNarkotyki
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pieszy szedł autostradą, kierowca, który próbował go ominąć, wpadł do rowu
WARSZAWA
Donald Trump
"Jesteśmy uzbrojeni i gotowi". Trump grozi odsieczą, Iran odpowiada
Świat
W wypadku zginął 40-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego
Zjechał z drogi i uderzył w drzewo, nie przeżył
Rzeszów
Steve Kerr
Jego ojca zastrzelono na terenie uczelni. Mistrz znowu apeluje
Rafał Kazimierczak
Poszukiwana 37-latka ukryła się w narożniku
Otworzyli narożnik, w środku ukrywała się kobieta
Kielce
shutterstock_1650242953
Zwolniono go za kaucją, wtargnął drugi raz. Intruz na terenie rezydencji księcia Williama i księżnej Kate
Świat
imageTitle
Wielki powrót na Australian Open. Takiej tenisistki jeszcze nie było
EUROSPORT
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tusk o "prośbie Szwajcarii". "Jesteśmy gotowi"
Polska
Donald Trump
Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili
BIZNES
Zamieć. Zdjęcie ilustracyjne
Zawieje i zamiecie śnieżne. U kogo zrobi się niebezpiecznie
METEO
Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody
WARSZAWA
imageTitle
Młody włoski golfista śmiertelną ofiarą pożaru w Crans-Montanie
EUROSPORT
Spaghetti al pomodoro
Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu
BIZNES
Planeta swobodna
"Odkrycie dekady". Potwierdzono istnienie planet swobodnych
METEO
Lotnisko Chopina w Warszawie
23-latek zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
WARSZAWA
imageTitle
Wypadek Joshuy w Nigerii. Jest postanowienie w sprawie kierowcy
EUROSPORT
23-latek z Lublina usłyszał ponad sto zarzutów
Wyłudzali telefony na cudze dane. 23-latek usłyszał ponad sto zarzutów
Najnowsze
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Opłata w górę. Oto nowe stawki
BIZNES
Pogoda w Białymstoku
Ma 85 lat i odśnieżanie to dla niego nie jest problem. "Co to za zima?"
Białystok
Lębork. Zabarykadował się w mieszkaniu
Zabarykadował się w mieszkaniu, przetrzymywał kobietę
Trójmiasto
Statek Fitburg
Statek płynący z Rosji i uszkodzony kabel na Bałtyku. Dwie osoby aresztowane
Świat
Michał Wójcik
FAŁSZWójcik: nikt nie chce kupować polskich obligacji. "Bzdura"
Bartosz Chyż
Satelita Starlink
Starlink obniży orbitę swoich satelitów
BIZNES
imageTitle
Nowe informacje o piłkarzu rannym w Crans-Montanie
EUROSPORT
Władimir Putin
W co gra Putin? Chce "wykoleić rodzące się ramy porozumienia"
Świat
afganistan powodz
Powodzie błyskawiczne przewracały pojazdy. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Pożar garażu w Sopocie
Pożar hali garażowej. Ewakuowano 80 osób
Trójmiasto
swiat_podsum_prognoza2025_26_jasne
"Wróżenie z kuli to proszenie się o nieszczęście". Mimo wszystko spróbowaliśmy
Monika Winiarska
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu bez mrożenia. Minister komentuje
BIZNES
imageTitle
Wielkie pieniądze osłodzą Ratajskiemu bolesną porażkę
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica