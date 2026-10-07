Rzeszów Kierowca usłyszał dźwięki z naczepy. W środku ukrywało się czterech mężczyzn Oprac. Martyna Sokołowska |

Straż Graniczna zatrzymała czterech cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę w naczepie ciężarówki Źródło wideo: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło zdj. gł.: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

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Do zdarzenia doszło 3 października. Kierowca ciężarówki jadącej z Serbii do Finlandii usłyszał odgłosy dochodzące z naczepy. Na miejsce wezwano policję i Straż Graniczną. Policjanci zastali czterech cudzoziemców i przekazali ich strażnikom granicznym - poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału SG kapitan Piotr Zakielarz.

- Mężczyźni dostali się do naczepy w trakcie postoju na parkingu przed granicą serbsko-chorwacką. Ukrywając się w środku, nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski - powiedział Zakielarz.

Mężczyźni ukryli się w naczepie ciężarówki Źródło zdjęcia: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Według Straży Granicznej mężczyźni chcieli dotrzeć do krajów Europy Zachodniej. Byli w dobrej kondycji fizycznej i nie wymagali pomocy lekarskiej.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy we współdziałaniu z innymi osobami.

Mężczyźni ukryli się w naczepie ciężarówki Źródło zdjęcia: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Mężczyźni ukryli się w naczepie ciężarówki Źródło zdjęcia: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

- Dobrowolnie poddali się karze w wymiarze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata - przekazał rzecznik.

Decyzją sądu wszyscy czterej trafili do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.

Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 33 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-słowacką.