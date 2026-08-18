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Rzeszów

Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą w środę do Polski

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wojewoda podkarpacka: wszystkie osoby zostały zidentyfikowane
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
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Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował we wtorek wieczorem na platformie X, że w środę "do Polski wróci kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech". "Pacjenci przylecą dwoma samolotami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych" - napisał.

Wcześniej we wtorek wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że wszystkie osoby, które zginęły w katastrofie autokaru, zostały zidentyfikowane. Dodała, że urząd jest w kontakcie ze służbami konsularnymi, jeśli chodzi o wydanie aktów zgonu.

- Naszym priorytetem jest, by ciała bliskich mogły jak najszybciej wrócić do Polski. Rozmawiamy z firmą ubezpieczeniową, która taki transport będzie mogła świadczyć - podkreśliła wojewoda podkarpacka.

Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski poinformował na briefingu prasowym, że Polska jest w trakcie rozmów z Węgrami na temat sprowadzenia ciał. - Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju - przekazał. 

Przypomniał, że na Węgry udał się zespół złożony z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego zadaniem była ocena stanu rannych podróżnych.

- 21 osób zostało zakwalifikowanych jako takie, które na dany moment nadawały się do transportu do kraju bez zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Pozostałe osoby znajdują się w tej chwili w szpitalach, a jest to 17 osób - mówił Zajączkowski.

Zajączkowski: rozmawiamy z Węgrami na temat sprowadzenia ciał do Polski
Źródło: TVN24

Przygotowania do transportu do Polski

Powiedział też, że "niektóre osoby są niestety w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim i nie nadają się do transportu w dniu jutrzejszym do kraju". - Chciałbym powiedzieć bardzo jasno, my nie ścigamy się, jeśli chodzi o sprowadzanie poszkodowanych do Polski, punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo - podkreślił wiceszef MSZ.

Zajączkowski nie podał żadnej daty, kiedy ciała osób, które zginęły w wypadku zostaną przetransportowane do Polski. Dopytywany o kierowcę polskiego autobusu, Zajączkowski przypomniał, że został on zatrzymany przez policję węgierską, a prokuratura prowadzi czynności. - To jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim Kodeksem karnym, aczkolwiek nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo - powiedział wiceszef polskiej dyplomacji. Przekazał też, że na Węgrzech pozostał jeden przedstawiciel Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej oraz grupa wsparcia konsularnego.

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Wojewoda podkarpacka odniosła się także do kwestii bagaży, które wczoraj trafiły do kraju. - Bagaże zostały zabezpieczone przez policję. Samorządowcy otrzymali dziś kontakt do funkcjonariusza policji, z którym będą mogli się kontaktować bliscy poszkodowanych - dodała Teresa Kubas-Hul.

Wypadek autokaru z pielgrzymami na Węgrzech

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski - 57 pasażerów oraz dwóch kierowców wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Wszystkie ofiary śmiertelne to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, dwie osoby z województwa małopolskiego.

W poniedziałek wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku. Do kraju wróciło 21 poszkodowanych. Pięć osób trafiło do szpitali w celu hospitalizacji, a 16 wróciło do domów.

Sąd w Miszkolcu na Węgrzech zdecydował we wtorek o aresztowaniu polskiego kierowcy na 30 dni.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Wypadek
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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