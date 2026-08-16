Rzeszów 12 pielgrzymów zginęło. Minuta ciszy, flagi do połowy masztu na Podkarpaciu Martyna Sokołowska Oprac. Natalia Grzybowska Zespół autorek |

Wojewoda podkarpacka po wypadku autokaru na Węgrzech: w poniedziałek o 12 minuta ciszy dla ofiar Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

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Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała podczas konferencji prasowej, że zarządziła uczczenie pamięci mieszkańców regionu, którzy zginęli w tragicznym wypadku drogowym.

- W poniedziałek 17 sierpnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz wszystkich jednostkach administracji zespolonej, o godzinie 12, minutą ciszy uczcimy pamięć osób, które zginęły w wypadku - przekazała wojewoda.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Od 17 do 19 sierpnia flagi na budynkach urzędu wojewódzkiego i jego delegaturach zostaną opuszczone do połowy masztu. - Zaapelowałam i poprosiłam samorządowców, żeby zrobili dokładnie to samo - dodała wojewoda.

Poprosiła również samorządowców o podobne działania oraz o ograniczenie organizacji imprez do niezbędnego minimum. - Chcemy zachować powagę i w ten sposób uczcić pamięć ofiar tego tragicznego wypadku - powiedziała wojewoda.

Wojewoda podkarpacka po wypadku autokaru na Węgrzech: w poniedziałek o 12 minuta ciszy dla ofiar Źródło: TVN24

Zginęło 12 osób

O wypadku autokaru na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem poinformował w niedzielę premier Węgier Peter Magyar. W oświadczeniu węgierska policja podała, że do wypadku doszło około godz. 1 w nocy w okolicy miejscowości Mezokeresztes na wschodzie Węgier.

Autokarem podróżowali polscy pielgrzymi wracający do Polski z Bośni i Hercegowiny.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wojewoda podkarpacka poinformowała, że pielgrzymka wyruszyła ze Strzyżowa, jednak uczestniczyli w niej mieszkańcy z całego regionu, m.in. z Rzeszowa oraz powiatów: strzyżowskiego, rzeszowskiego, leżajskiego i jasielskiego, brzozowskiego. Na antenie TVN24 wojewoda przekazała, że dwóch pasażerów to mieszkańcy woj. małopolskiego.

Odwołane zakończenie Jarmarku św. Dominika

W Gdańsku, zaplanowana na niedzielę (16 sierpnia) o godzinie 16 część artystyczna ceremonii zamknięcia 766. Jarmarku św. Dominika, decyzją organizatorów została odwołana.

"Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. W tych trudnych chwilach pragniemy wyrazić nasze najgłębsze współczucie i wsparcie" - przekazali organizatorzy w komunikacie. Mimo odwołania części artystycznej, stoiska handlowe pozostaną w niedzielę otwarte. Cały Jarmark św. Dominika będzie działał do godz. 20.

Niedziela jest ostatnim dniem tegorocznej edycji wydarzenia.

Nagrody zostaną przekazane indywidualnie

Podczas ceremonii miały zostać wręczone wyróżnienia "Dominik Kultury" oraz "marzenie z Koła Marzeń". Organizatorzy poinformowali, że nagrody zostaną przekazane indywidualnie. Szczegóły dotyczące laureatów oraz formy przekazania wyróżnień mają zostać podane za pośrednictwem kanałów komunikacji Jarmarku św. Dominika.