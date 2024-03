O reelekcję powalczy aktualny prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Wystartuje z poparciem PO i Nowej Lewicy. Rządzić stolicą Podkarpacia chce też przewodniczący rady miasta Waldemar Szumny (PiS), poseł Adam Dziedzic (PSL) oraz bezpartyjny profesor związany z Politechniką Rzeszowską, Jacek Strojny. Skrajną prawicę w wyścigu do fotela prezydenta Rzeszowa reprezentują Janusz Niemier (Polska Jest Jedna) i Karolina Pikuła z Konfederacji.

Adam Dziedzic (PSL)

"Wiem, że to zaskoczenie, ale dochodzą do nas sygnały, że coś nie zagrało, być może to kwestia krótszej kadencji obecnego prezydenta Rzeszowa" - tłumaczył swój start Adam Dziedzic podczas konferencji prasowej, podczas której ogłosił swój start w najbliższych wyborach samorządowych.