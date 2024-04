"Wynik z tak ogromną przewagą jest bardzo satysfakcjonujący"

Wynik bardzo satysfakcjonujący

Prezydent podziękował mieszkańcom za liczne pójście do urn. Podziękował też mieszkańcom, którzy oddali na niego głos. - Bardzo dziękuję za to dalsze zaufanie, bardzo dziękuję za ten kredyt zaufania na to, żebym mógł kierować Rzeszowem całą, pełną, następną kadencję - wielce się wam drodzy rzeszowianie kłaniam - podkreślał. Zapowiedział też kroki na najbliższe dwa tygodnie. - To jest czas, kiedy będziemy chcieli ruszyć do mieszkańców z rozmowami i podyskutować, żeby dobrać te brakujące cztery procent do pełnego zwycięstwa. Mam nadzieję, że będziecie chcieli państwo jeszcze mi podpowiedzieć i wesprzeć mnie w tej kampanii i to jest niezwykle istotne - podsumował Fijołek.