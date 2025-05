Wioska Galów na Podkarpaciu. Znów zagłosowali inaczej od sąsiadów

Najwyższa i najniższa frekwencja wśród miast wojewódzkich do godziny 17. Dane PKW Źródło: TVN24

Gmina Cisna w województwie podkarpackim od lat przypomina rodzynkę w politycznym serniku - wyróżnia się na tle regionu, który tradycyjnie kojarzony jest z prawicą. Podobny kontrast wystąpił w obecnych wyborach prezydenckich. Gdy sąsiednie gminy głosowały tłumnie za Karolem Nawrockim, Cisna niczym wioska Galów jako jedyna oparła się lokalnemu trendowi i postawiła na Rafała Trzaskowskiego.

Gmina Cisna niedaleko Leska w województwie podkarpackim uważana jest za bastion Koalicji Obywatelskiej. Jak pisaliśmy przy okazji wyborów parlamentarnych w 2023 roku, ta niewielka bieszczadzka miejscowość od lat głosuje inaczej niż sąsiedzi.

Wybory w Cisnej znów dla KO

Nie inaczej było tym razem. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, w Cisnej pierwsze miejsce zajął Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej otrzymał 427 głosów, co przełożyło się na wynik 37,55 proc. Drugi w zestawieniu Karol Nawrocki cieszy się poparciem na poziomie 20,84 proc. (237 głosów).

Poparcie dla Rafała Trzaskowskiego w powiecie leskim. Na dole gmina Cisna Źródło: PKW

Na następnych miejscach uplasowali się Sławomir Mentzen (14,6 proc.), Grzegorz Braun (6,33 proc.), Szymon Hołownia (6,16 proc.), Magdalena Biejat (5,19 proc.) i Adrian Zandberg (4,05 proc.).

"Jesteśmy wyjątkowi na tle całego Podkarpacia"

We wszystkich innych gminach w powiecie leskim wyniki były zgoła odmienne. Na przykład w Baligrodzie Karol Nawrocki otrzymał aż 40,91 proc. poparcia, podczas gdy Rafał Trzaskowski - 20,49 proc. W Solinie kandydat PiS uzyskał w tym roku 41,15 proc. głosów, a kandydat KO - 23,34 proc. W całym województwie podkarpackim Karol Nawrocki ma nad obecnym prezydentem Warszawy potężną przewagę 42,72 proc. do 17,9 proc. Co więcej, Trzaskowskiemu po piętach drepcze Sławomir Mentzen, który w tym regionie uzyskał 17,59 proc. poparcia.

Poparcie dla Karola Nawrockiego w powiecie leskim. Na dole gmina Cisna Źródło: PKW

Wynik skomentowała w mediach społecznościowych wywodząca się z Cisnej europosłanka KO Elżbieta Łukacijewska, która w latach 1998-2001 była wójciną tej gminy.

"Wielkie podziękowania dla mieszkańców mojej Gminy #cisna Jesteśmy wyjątkowi na tle całego Podkarpacia. Życie w tym pięknym i wyjątkowym miejscu nauczyło nas, że przy podejmowaniu decyzji kierujemy się rozsądkiem a nie emocjami" - napisała polityczka na Facebooku.

Cisna. Bieszczadzka wioska Galów

Ze względu na swoją wyjątkowość, gmina Cisna porównywana jest czasem z wioską Galów z komiksów o Asteriksie. Kiedy cała Galia była już zdobyta przez Rzymian, wioska Asteriksa wciąż opierała się najeźdźcy i była jedynym niezdobytym przez Rzymian kawałkiem państwa.

Tegoroczne wyniki w gminie Cisna przywodzą na myśl te ze 2020 roku. Wówczas Rafał Trzaskowski otrzymał od jej mieszkańców 37,26 proc. poparcia pierwszej turze, a Andrzej Duda - 26,23 proc. W drugiej turze różnica była zdecydowanie bardziej wyrazista: 70,76 proc. poparcia dla Trzaskowskiego i 29,24 proc. dla Dudy.

Koalicja Obywatelska w gminie Cisna wygrała również wybory do Sejmu w 2023 roku, zdobywając 39,43 procent głosów. Poparło ją 976 osób. Na drugim miejscu znalazła się Trzecia Droga, na którą zagłosowało 570 osób, co przełożyło się na 23,03 procent poparcia. PiS z wynikiem 18,42 proc. poparcia uplasował się dopiero na trzeciej pozycji.

