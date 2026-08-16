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Rzeszów

"Wszystkie siedzenia powyrywane, ludzie pod fotelami". Wstrząsająca relacja z wypadku

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Ranna w wypadku na Węgrzech: jeden gwizd, jeden jęk, ludzie krzyczeli "ratunku"
Ranna w wypadku na Węgrzech: jeden pisk, jeden jęk, ludzie krzyczeli "ratunku"
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Autobus się przewrócił, przekoziołkował. Wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod fotelami. Wszyscy krzyczeli: "ratunku" - relacjonowała pani Helena, jedna z uczestniczek tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Kobieta została ranna, ale mimo obrażeń pomagała wydostać się innym pasażerom. Swoją siostrę wyciągnęła z wraku za nogi.

- Rozmawiałam przez telefon z Polską, z koleżanką, i nagle: "bum". Autobus się przewrócił, przekoziołkował. Uderzyłam głową, ale byłam na tyle przytomna, że widziałam, co się stało. Wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod fotelami. Wszyscy krzyczeli: "ratunku" - powiedziała ranna kobieta w rozmowie z dziennikarzami.

Pani Helena ma pękniętą kość ramienia, połamane żebra i uszkodzony kręgosłup.

Ranna w wypadku na Węgrzech: jeden pisk, jeden jęk, ludzie krzyczeli "ratunku"
Ranna w wypadku na Węgrzech: jeden pisk, jeden jęk, ludzie krzyczeli "ratunku"
Źródło zdjęcia: Reuters

- Autobus przewrócił się raz, potem drugi. Zdążyłam się czegoś przytrzymać, ale siedzenie zostało wyrwane razem z całą konstrukcją, trzymałam się tej ramy. W środku było ciemno, nic nie było widać. To jest nie do wyobrażenia widzieć, jak ten autobus wyglądał od środka - relacjonowała.

Siedzenia w autokarze były oderwane, szyby powybijane. Mimo obrażeń kobieta miała jeszcze na tyle siły, by pomóc dwóm osobom wydostać się spod foteli. - Swoją siostrę wyciągnęłam za nogi. Powiedziałam jej: "ty ratuj się rękami, a ja będę cię wyciągać za nogi". Pomogłam też wydostać jednego mężczyznę. Przeciągnęłam go za nogi, ale tylko kawałek. Później pomogli już strażacy - opowiadała ocalała z wypadku.

Później, wspinając się po tym, co zostało z autobusu, sama zdołała wydostać się z wraku. - Ludzie byli poprzywalani fotelami. To był jeden krzyk, jeden jęk - mówiła. - Tragedia ogromna, tego nie da się przeżyć - dodała.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Na Węgry przyjechały rodziny pielgrzymów. - Szwagierkę odnaleźliśmy, jest w szpitalu w Egerze - mówiła dziennikarzom jedna z krewnych. Ona jest w takim szoku, że nie idzie się z nią dogadać w ogóle - dodała z płaczem. W rozmowie z dziennikarzami relacjonowała, że czekają na dalsze informacje, a jej krewni spali w momencie wypadku.

"Jeżeli tylko trzeba będzie, Polonia pomoże"

Na miejscu tragedii pojawili się także mieszkający na Węgrzech Polacy, którzy zaoferowali wsparcie poszkodowanym i ich rodzinom. - To jest po prostu niemożliwe. Człowiek nie może tego przeżyć, wytłumaczyć sobie, że mógł być taki wypadek. Ja w pracy się dowiedziałam. Wyszłam wcześniej z pracy i przyjechałyśmy z córką. Jeżeli możemy w czymś pomóc, pomożemy i wszystko zrobimy, żeby była jakaś pomoc - mówi Polka mieszkająca na Węgrzech. - Najgorsze to, że oni nie mogą się porozumieć. Dlatego jesteśmy tutaj z córką. Będziemy tłumaczyć, ile tylko możemy. Co możemy pomóc, to pomożemy. Jeżeli tylko trzeba będzie, Polonia pomoże. Mamy swoją grupę i działamy - mówi kobieta. 

Zginęło 12 osób

W niedzielę około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem doszło do wypadku autokaru, którym podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia. W pojeździe było 59 polskich obywateli - 57 pasażerów i dwóch kierowców. Zginęło 12 osób, 10 pasażerów jest w stanie ciężkim, w tym pięć osób w stanie zagrożenia życia. Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech.

Pojazd wiozący turystów, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny, zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier. W okolicy miejscowości Mezokeresztes wpadł do rowu i przewrócił się. Według wstępnych informacji węgierskiej policji kierowca zasnął podczas jazdy. Osoba kierująca autokarem została zatrzymana

Ranni w szpitalach

Węgierskie szpitale przekazały informacje o stanie poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. W Centrum Klinicznym Uniwersytetu w Debreczynie przebywa obecnie pięć osób. Jedna z nich ma w poniedziałek przejść operację.

Do szpitala w Egerze trafiło 11 osób. Pięć z nich zostało już wypisanych, a sześć pozostaje na oddziale urazowym. Ich stan jest stabilny, choć poważny, i nie zagraża życiu.

Z kolei w szpitalu w Nyíregyházie przebywa 20 Polaków. Osiemnastu z nich odniosło lekkie obrażenia i, jak przekazała placówka, jeszcze dziś mogą zostać wypisani. Dwie pozostałe osoby zostaną na obserwacji z powodu urazów głowy.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PodkarpacieWojewoda podkarpackiWęgryWypadek
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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