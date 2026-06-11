Wstrząsające odkrycie w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem. Płody zakopane na posesji
Jako pierwsze poinformowało o tym Radio Eska. Odkrycia miał dokonać robotnik, który pracował na terenie budowy nowego osiedla domków jednorodzinnych.
- Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w miejscowości Lutoryż. Dla dobra prowadzonych czynności więcej informacji dzisiaj nie udostępnię - przekazała podkomisarz Magdalena Żuk w rozmowie z redakcją Kontakt24. Dodała, że komunikat policji w tej sprawie ukaże się w piątek w godzinach popołudniowych.
Robert Zieliński dziennikarz tvn24.pl potwierdził potwierdził nieoficjalnie, że na posesji odnaleziono szczątki płodów, nie wiadomo jednak, ile ich jest.
Źródło: tvn24.pl