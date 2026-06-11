Rzeszów Wstrząsające odkrycie w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem. Płody zakopane na posesji Mikołaj Stępień |

Lutoryż na Podkarpaciu Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Jako pierwsze poinformowało o tym Radio Eska. Odkrycia miał dokonać robotnik, który pracował na terenie budowy nowego osiedla domków jednorodzinnych.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w miejscowości Lutoryż. Dla dobra prowadzonych czynności więcej informacji dzisiaj nie udostępnię - przekazała podkomisarz Magdalena Żuk w rozmowie z redakcją Kontakt24. Dodała, że komunikat policji w tej sprawie ukaże się w piątek w godzinach popołudniowych.

Robert Zieliński dziennikarz tvn24.pl potwierdził potwierdził nieoficjalnie, że na posesji odnaleziono szczątki płodów, nie wiadomo jednak, ile ich jest.