Anioły od mieszkańców schroniska na aukcjach WOŚP 

Byliśmy stawiani pod ścianą. Przesyłano do nas ludzi, którzy nas straszyli. Zespół prokuratorski przyjechał do nas i wrzeszczał na nas, na moją 80-letnią mamę, na moją siostrę i na mnie, że my nie chcemy dopuścić do ujawnienia prawdy. Byliśmy bezradni, bo poszliśmy do sądów, które były bezradne w stosunku do prokuratury - tak o śledztwie smoleńskim mówiła w "Faktach po Faktach" dr Izabella Sariusz-Skąpska córka Andrzeja Sariusz-Skąpskiego, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. O swoich doświadczeniach z podkomisją mówił również Jerzy Nowacki.