Czterolatek ranny w wypadku, ojciec nie powinien wsiąść za kierownicę

Do zdarzenia doszło we wtorek (20 stycznia) przed godziną 9 w miejscowości Wołkowyja w gminie Solina. "Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 36-letni kierujący Volkswagenem Golfem, na skrzyżowaniu, nie zauważył zaparkowanego na poboczu drogi pojazdu służb porządkowych i wjechał w jego tył" - opisała policja.
Mężczyzna - jak ustalili funkcjonariusze - na przednim fotelu pojazdu przewoził czteroletniego syna, który "najprawdopodobniej nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, nie siedział też w foteliku, który podczas zdarzenia znajdował się na tylnej kanapie".
LPR w akcji, ojciec z zakazem
Chłopiec doznał poważnych obrażeń między innymi głowy i kręgosłupa. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Policjanci ustalili również, że 36-latek, kierujący Volkswagenem, posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W chwili wypadku był trzeźwy. "W sprawie prowadzone są dalsze czynności" - podała policja.
