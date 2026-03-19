Pędził 156 km/h, wyprzedzał na podwójnej ciągłej i był pijany. Wiózł 13-letniego brata

Powiat jasielski

Funkcjonariusze jasielskiej grupy SPEED zatrzymali 24-letniego kierowcę Alfy Romeo, który w miejscowości Wola Cieklińska jechał z prędkością 156 km/h na drodze wojewódzkiej nr 993. Mężczyzna wyprzedzał przy tym inny pojazd na podwójnej linii ciągłej.

Podczas kontroli okazało się, że kierowca jest nietrzeźwy - badanie wykazało w jego organizmie blisko 2,3 promila alkoholu. W samochodzie znajdował się jego 13-letni brat oraz trzech dorosłych pasażerów. Żaden z mężczyzn nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, a wszyscy byli pod wpływem alkoholu.

Pędził 156 km/h, wyprzedzał na podwójnej ciągłej i był pijany. W aucie miał 13-letniego brata Źródło: KPP w Jaśle

Trzech dorosłych pasażerów odpowie przed sądem za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa. 13-latek został przekazany pod opiekę ojcu, który przyjechał na miejsce interwencji.

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy i zabezpieczyli jego samochód na parkingu policyjnym. Teraz o konsekwencjach dla 24-latka i jego pasażerów zdecyduje Sąd Rejonowy w Jaśle.

Opracowanie Martyna Sokołowska /tok