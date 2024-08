Jego ciało znaleziono w rzece, policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny

czytaj dalej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej nazwał jednego z uczestników zgromadzenia "putinowską szmatą". - Prowokacje coraz bardziej się zaogniają i nie wszyscy to wytrzymują - mówił prezydencki minister Andrzej Dera. Zbigniew Bogucki (PiS) ocenił, że te słowa są "usprawiedliwione". Katarzyna Lubnauer (KO) powiedziała z kolei, że to Antoni Macierewicz, za pozwoleniem Kaczyńskiego, "bardzo silnie spolaryzował polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską". - Kaczyńskiemu zdarzają się sformułowania typu "kanalie" do sali sejmowej - przypominała Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewica).