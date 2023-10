Z samorządów przechodzą do Sejmu. Apelują o wyznaczenie "niepolitycznych komisarzy"

Wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic i burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz startujący z list Trzeciej Drogi na Podkarpaciu zdobyli mandaty poselskie w niedzielnych wyborach. Samorządowcy zaapelowali do wojewody podkarpackiej Ewy Leniart o wskazanie "niepolitycznych komisarzy" na ich miejsce.

Dziedzic i Romowicz dostali się do parlamentu z list Trzeciej Drogi. Zgodnie z przepisami prawa samorządowcy wybrani do Sejmu, będą mieć wygaszony mandant przez komisarza wyborczego, który powiadomi o tym fakcie wojewodę. Stanowiska stracą również ich zastępcy. Następnie wojewoda, po wpłynięciu zawiadomienia wyznacza komisarza, którego ostatecznie powołuje premier.

Wójt zwołał konferencję i zaapelował do wojewody. Nie chce "nominata z PiS-u"

Dziedzic, który w piątek zwołał konferencję prasową w Świlczy, zaapelował do wojewody podkarpackiego, żeby "oszczędzić gminę od politycznych nominatów na komisarza". Polityk zaproponował, aby komisarzem został jego dotychczasowy zastępca Sławomir Styka. - Apeluję, uszanujcie wolę suwerena, mieszkańców gminy, pozwólcie nam złożyć budżet, kontynuować rozwój oświaty, realizować inwestycje. Nikt nie zna tak dokładnie tych spraw, jak mój zastępca. Pracuję z nim osiem lat - mówił Dziedzic.

Burmistrz wskazał następczynię

Podobny apel zamierza wystosować burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, który również został wybrany na posła. Jak powiedział, zaproponuje on wojewodzie, aby komisarzem została wieloletnia sekretarz urzędu miasta w Ustrzykach Dolnych Janina Sokołowska. - To osoba, która zna urząd od podszewki. Swoją funkcje pełni od wielu lat. Jestem przekonany, że dobrze będzie administrowała samorządem przez ten czas do wyborów - dodał Romowicz.