Do zdarzenia doszło w Ustrzykach Dolnych (Podkarpacie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z ustrzyckiej komendy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w środę 28 stycznia. Z informacji przekazanych przez pedagoga wynikało, że podczas przerwy na korytarzu szkolnym jeden z uczniów odpalił petardę i wrzucił ją do kosza na śmieci.

Okazało się, że petardę przyniósł do szkoły 15-latek. Funkcjonariusze przeprowadzili z nastolatkiem rozmowę ostrzegawczą i przypomnieli mu o zasadach bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie.

15-latek odpalił petardę na szkolnym korytarzu Źródło: KPP w Ustrzykach Dolnych

Materiały w sprawie trafiły już do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec ucznia. Policja sprawdza również, skąd 15-latek miał petardę. Jeśli okaże się, że kupił ją sam, osoba sprzedająca może usłyszeć zarzuty - za sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim grozi kara do dwóch lat więzienia.

Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności. "Wszelkie niebezpieczne zachowania na terenie placówek oświatowych traktowane są z należytą powagą, a działania profilaktyczne mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół" - podkreśla policja.