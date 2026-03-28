Rzeszów

Jechał pod prąd, zginął w płonącym aucie. Wśród poszkodowanych utytułowany bokser

W zderzeniu trzech samochodów zginęła jedna osoba
W zderzeniu trzech pojazdów zginęła jedna osoba
Źródło: KMP Rzeszów
Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S19 w Trzebownisku niedaleko Rzeszowa. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 49-letni kierowca Hyundaia wjechał na trasę pod prąd i doprowadził do zderzenia z dwoma pojazdami. Mężczyzna zginął na miejscu. W wypadku ranny został utytułowany bokser z Rzeszowa Łukasz Różański.

Do wypadku doszło w piątek (27 marca) po godzinie 9 na odcinku S19 w kierunku Rzeszowa. Według relacji policji, jadący pod prąd Hyundai zderzył się z lawetą, a potem czołowo z Lexusem. Auto uderzyło w bariery oddzielające pasy ruchu i stanęło w ogniu. Kierowcą Hyundaia był 49-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego.

W zderzeniu trzech samochodów zginęła jedna osoba
W zderzeniu trzech samochodów zginęła jedna osoba
Źródło: KMP Rzeszów

39-letni kierowca Lexusa trafił do szpitala. Jego obrażenia nie zagrażają życiu. Jak podają lokalne media, to Łukasz Różański, bokser z Rzeszowa. Krzysztof Przepióra, trener Łukasza Różańskiego, potwierdził, że jego podopieczny trafił do szpitala.

Różalski to utytułowany bokser. W 2023 roku zdobył mistrzostwo świata WBC w wadze bridger (pomiędzy wagą junior ciężką, a ciężką). W 2021 roku pokonał Artura Szpilkę, znokautował go już w pierwszej rundzie.

W zderzeniu trzech samochodów zginęła jedna osoba
W zderzeniu trzech samochodów zginęła jedna osoba
Źródło: KMP Rzeszów

Na miejscu policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora, zabezpieczyli ślady, których analiza ma pomóc w wyjaśnieniu dokładnych przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku.

W zderzeniu trzech samochodów zginęła jedna osoba
W zderzeniu trzech samochodów zginęła jedna osoba
Źródło: KMP Rzeszów
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
