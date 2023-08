Włożył do worka i utopił. Odpowie za uśmiercenie ośmiu szczeniąt

Policjanci z Sokołowa Małopolskiego (woj. podkarpackie) zatrzymali 61-latka, który utopił osiem szczeniaków. Jak informuje policja, włożył je do worka i wrzucił do stawu. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący uśmiercenia zwierząt ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Przyznał się do wszystkiego.