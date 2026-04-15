Prezydent podpisał nominacje oficerskie
To w jego dyskotece zaginął Michał. Były gangster "Wielki Mistrz" przesłuchany

Marek K.
Michał mieszkał w Bielińcu (woj. podkarpackie). Rodzina szuka go od blisko ćwierć wieku
Nowe informacje w sprawie zabójstwa 16-letniego Michała Karasia. Jak ustalił portal tvn24.pl, Marek K., pseudonim "Wielki Mistrz", został przesłuchany przez prokuratora. Mężczyzna kierował dyskoteką w Bielinach na Podkarpaciu, gdzie 29 sierpnia 2000 roku po raz ostatni widziano nastolatka. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z chłopakiem. Nie znaleziono też jego ciała.

Przesłuchanie odbyło się we wtorek 14 kwietnia i w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu i trwało 3,5 godziny. Marek K. odpowiadał na pytania prokuratora Michała Lasoty, który prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Michała Karasia. 

- Mężczyzna został przesłuchany w związku z prowadzonym postępowaniem. W świetle złożonych przez niego wyjaśnień zachodzi konieczność przesłuchania kolejnych świadków. Ze względu na dobro postępowania nie mogę jednak ujawniać szczegółów dotyczących treści złożonych zeznań ani wskazywać osób, które zostaną przesłuchane - przekazał prokurator Lasota.

Po Michale został tylko rower. Ćwierć wieku temu zniknął bez śladu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po Michale został tylko rower. Ćwierć wieku temu zniknął bez śladu

Śledczy cały czas czekają też na przesłuchanie świadka, który 29 sierpnia 2000 był z Michałem na dyskotece w Bielinach. Mężczyzna od wielu lat przebywa za granicą. Śledczy ustalili jego aktualny adres i zwrócili się do miejscowych władz o tzw. pomoc prawną - zgodę na zdalne przesłuchanie z wykorzystaniem komunikatora internetowego. Prokurator Lasota chce osobiście przesłuchać mężczyznę. Jak podkreślił w rozmowie z tvn24.pl, to "ważny świadek", który może mieć "przełomowe dla sprawy informacje".

- Czynności w śledztwie cały czas trwają. Ujawnianie szczegółów na tym etapie nie służy postępowaniu i mogłoby mu zaszkodzić, dlatego nie możemy przekazywać dodatkowych informacji - wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl prokurator Michał Lasota.

Michał Karaś miał 16 lat, kiedy zaginął
Wielki Mistrz

Marek K. ma dziś 56 lat i odbywa karę więzienia. Mężczyzna został oskarżony o kierowanie wraz z M. D. zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, działającą wiosną 2002 roku m.in. w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Kielcach, Gościeradowie i we Lwowie. Według śledczych grupa miała popełniać przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

K. usłyszał także zarzut oszustwa - miał wyłudzić samochód wart ponad 134 tys. zł, a następnie sprzedać go na Ukrainie - oraz dokonania dwóch rozboi z użyciem broni palnej, podczas których skradziono łącznie ponad 150 tys. zł.

W 2017 roku został skazany za to przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na 14 lat więzienia. Po serii odwołań i ponownych rozpatrzeń w grudniu 2024 roku ostatecznie sąd obniżył karę do 12 lat pozbawienia wolności.

Marek K. przebywa w zakładzie karnym na oddziale półotwartym. Pracuje w systemie półwolnościowym. Mężczyzna złożył wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z więzienia, który czeka na rozpatrzenie.

Były boss gangu szybciej wyjdzie z więzienia. To w jego dyskotece ostatni raz widziany był 16-letni Michał
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były boss gangu szybciej wyjdzie z więzienia. To w jego dyskotece ostatni raz widziany był 16-letni Michał

Marek K. w 2000 roku był właścicielem dyskoteki Babylon, w której przed zniknięciem bawił się Michał Karaś. K. jako młody mężczyzna służył w Legii Cudzoziemskiej. Po powrocie do kraju, jeszcze przed 2000 rokiem, - jak relacjonował podkarpackiemu "Echu Dnia" prokurator Adam Cierpiatka z tarnobrzeskiej prokuratury "niedługo potem zrodziła się grupa przestępcza, w której Marek K. pełnił bardzo istotną rolę przywódczą". Według śledczych werbował do niej m.in. znajomych z siłowni, którzy pracowali na ochronie w Babylonie, która miała być jednym z miejsc spotkań grupy.

Marek K.
Policja z Niska, która prowadziła poszukiwania Michała, nigdy nie wiązała K. z jego zaginięciem, bo jak tłumaczyła nam rzeczniczka komendy "prokuratura zarzucała mu kierowanie grupą przestępczą przez cztery miesiące w roku 2002. Z uwagi na to, policja nie miała wiedzy, że wyżej wymieniony mężczyzna mógł być zamieszany w działalność przestępczą w roku 2000". K. w 2000 roku został wprawdzie przesłuchany, ale nie wniósł wówczas nic do sprawy zaginięcia 16-latka.

Śledztwo po 23 latach

Historię zaginięcia Michała Karasia szeroko opisaliśmy we wrześniu 2023 roku. 19 sierpnia 2000 roku Michał pojechał z kolegami na rowerze do Babylonu i to tam widziany był po raz ostatni.

W 2002 roku, czyli dwa lata po zaginięciu Michała, Marek K. wyjechał z kraju.

OGLĄDAJ: Jak kamień w wodę. Tajemnica zniknięcia Michała
"Jak kamień w wodę"

Jak kamień w wodę. Tajemnica zniknięcia Michała

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Śledztwo w sprawie zaginięcia 16-letniego Michała Karasia zostało wszczęte dopiero po 23 latach - 28 września 2023 roku, po zawiadomieniu złożonym w Prokuraturze Rejonowej w Nisku przez bliskich zaginionego. Postępowanie prowadzone jest z artykułu 148 Kodeksu karnego, dotyczącego zabójstwa. 16 października 2023 roku sprawę do dalszego prowadzenia przejęła Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.

Impulsem do podjęcia działań było nagłośnienie przez nas sprawy. Zainteresowali się nią wówczas założyciele krakowskiego Archiwum X - Bogdan Michalec i Mariusz Nowak, którzy spotkali się z rodziną Michała i pomogli jej przygotować wniosek do prokuratury o wszczęcie śledztwa. Zawiadomienie złożyli siostra i brat zaginionego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. "Ona jest kluczem do rozwiązania tej zagadki"

Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. "Ona jest kluczem do rozwiązania tej zagadki"

Tam można było ukryć zwłoki. 24 lata po zaginięciu Michała sprawdzili zbiornik przy dyskotece

Tam można było ukryć zwłoki. 24 lata po zaginięciu Michała sprawdzili zbiornik przy dyskotece

Rodzeństwo uważa, że Michał padł ofiarą przestępstwa. Ich zdaniem 16‑latek mógł zostać zamordowany. Podkreślają, że nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by nie wrócił na noc do domu. Nie był konfliktowy i nie miał wrogów. Wykluczają też, by chłopak popełnił samobójstwo lub uciekł z domu.

Michał Karaś
Sprawa zaginięcia Michała Karasia. Nowe ustalenia po latach

Prokurator Michał Lasota, który przejął sprawę w lipcu 2024 roku, ponownie przesłuchał świadków - także tych wskazanych przy udziale psychologa śledczego. Zabezpieczono zeszyty i dyplomy Michała, dzięki czemu udało się uzyskać jego profil DNA. Wpisano go do krajowej bazy i porównano z materiałem niezidentyfikowanych mężczyzn, jednak bez rezultatu.

Śledczy sprawdzili też numery telefonów, z których po zaginięciu dzwoniono do domu Karasiów, lecz przesłuchania nie wniosły nic nowego.

W maju 2025 roku pojawił się nowy trop - na grobie matki chłopca jego brat znalazł kartkę z imieniem Michała i nazwiskiem obcego mężczyzny. Analiza nie wykazała jednak żadnych śladów, a przesłuchania dwóch osób o wskazanym nazwisku nie przyniosły efektu. Do dziś nie wiadomo, kto i w jakim celu zostawił kartkę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tutaj bawił się Michał, zanim zniknął. Śledczy po 24 latach weszli do budynku byłej dyskoteki

Tutaj bawił się Michał, zanim zniknął. Śledczy po 24 latach weszli do budynku byłej dyskoteki

"Ciało mówi więcej niż sam język". Śledczy chcą przerwać zmowę milczenia

"Ciało mówi więcej niż sam język". Śledczy chcą przerwać zmowę milczenia

Prokurator wiązał nadzieje z tzw. "tajemniczą blondynką", z którą Michał bawił się w noc zaginięcia. Po blisko 25 latach kobieta została odnaleziona, jednak jej zeznania nie wniosły nowych informacji.

Śledczy sprawdzili też teren dawnej dyskoteki Babylon wydobyli i przeszukali wkopaną w ziemię cysternę typowaną jako możliwe miejsce ukrycia szczątków chłopca, jednak nie natrafili na żadne ślady.

Śledczy wykopali i przeszukali cysternę, którą w 2000 roku pełniła rolę szamba obok dyskoteki
Niedługo potem policjanci po raz pierwszy od 2000  roku weszli do budynku byłego klubu, dziś zajmowanego przez miejscową OSP. Zabezpieczony tam materiał dowodowy przekazano do analizy, jednak nie wykazał on żadnego związku ze sprawą zaginionego 16-latka.

Dyskoteka "Babylon" mieściła się w tym budynku. Dzisiaj swoją siedzibę ma tam miejscowa OSP
Wnętrze budynku, w którym kiedyś była dyskoteka Babylon. To tam Michał Karaś był widziany po raz ostatni
W maju 2025 roku przeszukano także dwa kolejne miejsca - studnię naprzeciw dawnej dyskoteki oraz pobliską leśną polanę. Studnię odkopano i oczyszczono, a teren sprawdzono georadarem, jednak i tym razem nie znaleziono śladów związanych z zaginięciem Michała Karasia.

Na wniosek śledczych odkopano i przeszukano studnię, która mieściła się na przeciwko dyskoteki Babylon
Podczas prac terenowych wykorzystywany był georadar i magnetometr
Apel śledczych

Śledczy apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje w sprawie Michała Karasia o kontakt z organami ścigania. Przypominają, że zgodnie z artykułem 240 Kodeksu karnego osoba, która posiada wiarygodną wiedzę o przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu przestępstwa - w tym zabójstwa - i nie zawiadomi o tym odpowiednich służb, podlega karze do trzech lat pozbawienia wolności. Za składanie fałszywych zeznań grozi natomiast kara nawet ośmiu lat więzienia.

Michał Karaś
Jednocześnie śledczy informują, że zgodnie z Kodeksem karnym karalność przestępstwa składania fałszywych zeznań przedawnia się po 15 latach od momentu jego popełnienia.

Zgłoszenia można kierować do Komendy Powiatowej Policji w Nisku - osobiście lub telefonicznie pod numerem 47 826 33 10. Informacje przyjmuje również Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu - tel. 15 866 81 11, a także Fundacja ITAKA, prowadząca poszukiwania Michała - tel. 22 654 70 70. Śledczy zapewniają pełną anonimowość.

Chcesz podzielić się ważnym tematem? Skontaktuj się z autorką tekstu: martyna.sokolowska@wbd.com

Ministra o podatku cyfrowym: dla prezydenta to będzie ciężki dylemat
Dowiedz się więcej:

Ministra o podatku cyfrowym: dla prezydenta to będzie ciężki dylemat

Na żywo

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Beata Olejarka / Agencja SE / East News

Udostępnij:
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
Prezydent podpisał nominacje oficerskie
Polska
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Kijów czeka na delegację z USA. "Wiele razy byli w Moskwie"
Świat
imageTitle
Co, gdyby nie tenis? Zaskakująca odpowiedź Sabalenki
EUROSPORT
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Media: europejskie kraje chcą udrożnić cieśninę Ormuz bez USA
BIZNES
Skutkiem napływu saharyjskiego pyłu może być żółtobrunatny nalot
Saharyjski pył nad Tatrami. "Nie widzimy błękitu"
METEO
39-latek nerwowo kręcił się przy bankomacie
Zgubiły ich nerwy przy bankomacie
WARSZAWA
Kristalina Georgiewa
Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"
BIZNES
Francuska policja. Zdjęcie ilustracyjne
Śledztwo wokół pochówków w Panteonie
Świat
Marihuana ukryta była między innymi w gołębniku
Narkotyki z gołębnika
WARSZAWA
imageTitle
Hiszpanie po meczu Barcelony. "To niesprawiedliwe", "Heroiczne Atletico!"
EUROSPORT
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
BIZNES
J.D. Vance podczas wystąpienia w Georgii
J.D. Vance ostrzega papieża
Świat
imageTitle
Messi nagle stracił trenera
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Portugalski okręt podwodny NRP Tridente
Wysłali na Bałtyk okręt podwodny
Świat
imageTitle
Nowe rozdanie Świątek. Długo wyczekiwany mecz
EUROSPORT
Policja, radiowóz
Akcja policji w całej Polsce. Mogą zatrzymać prawo jazdy
Polska
Giorgia Meloni podczas noworocznej konferencji prasowej
Trump "zszokowany" zachowaniem Meloni
Świat
Jarosław Kaczyński
Fake Kaczyńskiego, zarzuty po tragedii w Łomiankach, Marsz Żywych
Polska
Viktor Orban
Wielkie pieniądze za specjalne "usługi". Komu służył Orban?
Tatiana Serwetnyk, Maciej Michałek
Deszczowy, wiosenny dzień
To będzie deszczowy dzień
METEO
epa12890510
Barcelona pożegnała się z Ligą Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Liverpool próbował, strzelało PSG. Obrońcy tytułu w półfinale
EUROSPORT
imageTitle
Łzy Kowalskiego. "Ja nigdy nie płaczę"
EUROSPORT
Adam Bielan
Bielan po spotkaniu kierownictwa PiS: Przyszłość Morawieckiego? Świetlana
Filip Czerwiński
Rozmowy Izraela i Libanu w Waszyngtonie
"Jesteśmy po tej samej stronie równania". Izrael i Liban negocjują w Waszyngtonie
Świat
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Zamienił buty. Musi opuścić Polskę
WARSZAWA
Tornado w Kansas
"Myśleliśmy, że mamy jeszcze czas. Okazało się, że nie"
METEO
Obywatel Turcji usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się do kobiety
Zawieźli ją do szpitala, wtedy powiedziała, że znęca się nad nią partner
WARSZAWA
26414218
Poseł PiS: prezes Kaczyński popełnił błąd
Polska

