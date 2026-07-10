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Rzeszów

Z ciężarówki wypadła część turbiny, utrudnienia na A4

Z ciężarówki wypadła część turbiny, utrudnienia na A4
Z ciężarówki wypadła część turbiny
Źródło wideo: KMP Rzeszów 
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
Na autostradzie A4 w miejscowości Terliczka na Podkarpaciu doszło do poważnych utrudnień po tym, jak z ciężarówki wypadł element turbiny wiatrowej. Zablokowane są oba pasy ruchu w kierunku Korczowej oraz zjazd na S19 i DK97 na węźle Rzeszów Wschód. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym, a utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin.

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, część przewożonej turbiny wypadła z samochodu ciężarowego na 580. km autostrady, w miejscowości Terliczka, między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. W związku z tym oba pasy ruchu A4 w kierunku Korczowej są zablokowane. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym.

Nieprzejezdny jest także zjazd na S19/ DK97 na węźle Rzeszów Wschód dla jadących w kierunku Korczowej. Zjazd na Rzeszów możliwy jest na węzłach Rzeszów Zachód oraz Rzeszów Północ.

Z ciężarówki wypadła część turbiny, utrudnienia na A4
Z ciężarówki wypadła część turbiny, utrudnienia na A4
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Istnieje również możliwość zawrócenia na węźle Łańcut oraz zjazd na S19/ DK97 w kierunku Krakowa.

Z ciężarówki wypadła część turbiny, utrudnienia na A4
Z ciężarówki wypadła część turbiny, utrudnienia na A4
Źródło zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

Jak podaje GDDKiA, utrudnienia związane z usuwaniem skutków zdarzenia mogą potrwać 15 godzin.

"W ciągu dnia przewidywane jest również całkowite zamknięcie A4, o czym poinformujemy wcześniej" - poinformowała w komunikacie Dyrekcja.

Z ciężarówki wypadła część przewożonej turbiny
Z ciężarówki wypadła część przewożonej turbiny
Źródło zdjęcia: KMP Rzeszów
Z ciężarówki wypadła część przewożonej turbiny
Z ciężarówki wypadła część przewożonej turbiny
Źródło zdjęcia: KMP Rzeszów
Źródło: PAP
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Tagi:
PodkarpacieRzeszówGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradAutostrada A4
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