Rzeszów Zobaczyli, że tonie. Ruszyli z pomocą i wyciągnęli go na brzeg

Jak pomagać tonącemu - rozmowa z ratownikiem WOPR Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Tarnobrzegu

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Do zdarzenia doszło w niedzielę (16 sierpnia) nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przed godz. 16 policjanci pełniący służbę w rejonie jeziora zostali skierowani w okolice ul. Żeglarskiej, gdzie trwała akcja ratunkowa po wyciągnięciu z wody starszego mężczyzny.

Jak ustalili funkcjonariusze, trzej mężczyźni - policjant z komendy powiatowej w Piasecznie oraz dwaj strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu - wypoczywali nad jeziorem, gdy zauważyli mężczyznę pływającego około 15 metrów od brzegu. Prawdopodobnie zachłysnął się wodą i zaczął tonąć.

Wyciągnęli go z wody

Ruszyli na ratunek. Dopłynęli do tonącego mężczyzny, wyciągnęli go z wody, ułożyli na desce SUP i przetransportowali na brzeg. Mężczyzna nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna. Rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po około dwóch minutach mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i przytomność. Następnie ułożyli go w pozycji bezpiecznej i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Został przetransportowany do szpitala.