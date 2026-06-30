Policjantka i żołnierka uratowały 51-latka z pożaru
Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu. Aspirant sztabowa Małgorzata Paprocka - kierowniczka rewiru dzielnicowych KMP w Tarnobrzegu i żołnierka WOT zauważyły, że wydobywa się z niego ogień i gęsty dym. Ruszyły w tym kierunku.
"Na półpiętrze policjantka zastała mieszkańca sąsiedniego bloku, który jako pierwszy ruszył z pomocą i wyprowadził z zadymionego mieszkania 51-letniego właściciela. Właściciel mieszkania był zdezorientowany i pomimo zagrożenia próbował wrócić do płonącego mieszkania po pozostawione rzeczy" - przekazała tarnobrzeska policja.
Mundurowe ewakuowały mężczyznę z budynku i przekazały ratownikom medycznym. Ze względu na silne zadymienie pomoc medyczna potrzebna była również policjantce.