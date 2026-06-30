Rzeszów Policjantka i żołnierka uratowały 51-latka z pożaru

Bryg. Karol Kierzkowski o obowiązkowych czujnikach czadu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Tarnobrzegu

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Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu. Aspirant sztabowa Małgorzata Paprocka - kierowniczka rewiru dzielnicowych KMP w Tarnobrzegu i żołnierka WOT zauważyły, że wydobywa się z niego ogień i gęsty dym. Ruszyły w tym kierunku.

Miejsce zdarzenia Źródło zdjęcia: KMP w Tarnobrzegu

"Na półpiętrze policjantka zastała mieszkańca sąsiedniego bloku, który jako pierwszy ruszył z pomocą i wyprowadził z zadymionego mieszkania 51-letniego właściciela. Właściciel mieszkania był zdezorientowany i pomimo zagrożenia próbował wrócić do płonącego mieszkania po pozostawione rzeczy" - przekazała tarnobrzeska policja.

Mundurowe ewakuowały mężczyznę z budynku i przekazały ratownikom medycznym. Ze względu na silne zadymienie pomoc medyczna potrzebna była również policjantce.

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