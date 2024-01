Szokująca "atrakcja" po mszy świętej. Dzieci losowały żywe króliki

czytaj dalej

Szereg argumentów logicznych i prawniczych wskazuje na to, że nie można ułaskawić osoby skazanej nieprawomocnym wyrokiem - mówiła sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, odnosząc się do wypowiedzi szefa Gabinetu Prezydenta RP, który mówił, że Andrzej Duda nie będzie wydawał drugiego aktu łaski, bo "ten pierwszy był skuteczny, wręcz podręcznikowy". Sędzia zaznaczyła, że potrzebne są natychmiastowe zmiany. - Im dłużej będziemy funkcjonować w takim dualizmie i chaosie, to obywatele będą tracić zaufanie do wymiaru sprawiedliwości - mówiła.