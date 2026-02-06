18-latek oskarżony o przygotowywanie zamachu i wspieranie tzw. Państwa Islamskiego

Tarnobrzeg Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Mężczyźnie grozi do 18 lat więzienia.

Jak poinformował w piątek prok. Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, która skierowała akt oskarżenia, 18-latek odpowie przed sądem za przygotowania do udziału w masowym zamachu "skierowanym przeciwko grupie ludności podjętym w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów".

Remigiuszowi Ż. prokuratura zarzuca też publiczne nawoływanie w internecie do popełnienia występków przeciwko życiu i zdrowiu oraz zbrodni, a także nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.

Zbierał instrukcje tworzenia bomb, miał listę osób do zabicia

Do zarzucanych oskarżonemu przestępstw doszło w okresie od listopada 2024 r. do maja 2025 r.

- Prowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie, że Ż. uzyskiwał, zbierał i przechowywał informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych - wymienił prok. Dubiel.

Dodał, że oskarżony miał też artykuły i informacje pochwalające i propagujące dżihad, tzw. Państwo Islamskie i akcje zbrojne islamistów.

- Jednocześnie posiadał też notatki i zapiski wskazujące na osoby, które trzeba zabić, za pomocą jakiej broni oraz w jaki sposób dokonać zamachu na jedną ze szkół na terenie województwa podkarpackiego - podkreślił prokurator.

Grozi mu 18 lat więzienia

Dodał, że mężczyzna przyznał się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, ale zanegował swoje sprawstwo w zakresie czynienia przygotowań do udziału w zamachu.

Od czerwca 2025 r. 18-latek przebywa w areszcie. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara łączna do 18 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowanie Anna Winiarska /tok