18-latek oskarżony o przygotowywanie zamachu i wspieranie tzw. Państwa Islamskiego

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Mężczyźnie grozi do 18 lat więzienia.
Jak poinformował w piątek prok. Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, która skierowała akt oskarżenia, 18-latek odpowie przed sądem za przygotowania do udziału w masowym zamachu "skierowanym przeciwko grupie ludności podjętym w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów".
Remigiuszowi Ż. prokuratura zarzuca też publiczne nawoływanie w internecie do popełnienia występków przeciwko życiu i zdrowiu oraz zbrodni, a także nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.
Zbierał instrukcje tworzenia bomb, miał listę osób do zabicia
Do zarzucanych oskarżonemu przestępstw doszło w okresie od listopada 2024 r. do maja 2025 r.
- Prowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie, że Ż. uzyskiwał, zbierał i przechowywał informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych - wymienił prok. Dubiel.
Dodał, że oskarżony miał też artykuły i informacje pochwalające i propagujące dżihad, tzw. Państwo Islamskie i akcje zbrojne islamistów.
- Jednocześnie posiadał też notatki i zapiski wskazujące na osoby, które trzeba zabić, za pomocą jakiej broni oraz w jaki sposób dokonać zamachu na jedną ze szkół na terenie województwa podkarpackiego - podkreślił prokurator.
Grozi mu 18 lat więzienia
Dodał, że mężczyzna przyznał się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, ale zanegował swoje sprawstwo w zakresie czynienia przygotowań do udziału w zamachu.
Od czerwca 2025 r. 18-latek przebywa w areszcie. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara łączna do 18 lat pozbawienia wolności.
Opracowanie Anna Winiarska /tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock