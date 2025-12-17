Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

14-latek po ataku w szkole maczetą z zarzutem "przygotowania do zabójstwa"

Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg. 14-latek przyszedł do szkoły z maczetą w ręku. Interweniowała policja
Źródło: TVN24
Zgodnie z decyzją sądu rodzinnego w Tarnobrzegu 14-latek, który przyniósł do szkoły podstawowej maczetę i uderzył plastikową rękojeścią konserwatora, usłyszał zarzuty. Decyzją sądu nastolatek trafi na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich.

Jak poinformował we wtorek po południu rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu sędzia Marek Nowak, postanowienie sądu jest "wykonalne, ale nie jest prawomocne", czyli strony mogą złożyć na nie zażalenie.

Chodzi o zdarzenie z poniedziałkowego rana, gdy policja została powiadomiona, że uczeń VIII klasy przyniósł do szkoły maczetę. Konserwator zatrudniony w szkole, który zwrócił mu uwagę, został przez niego kilkukrotnie uderzony trzonkiem, po czym 14-latek uciekł z placówki. Został zatrzymany niedaleko szkoły przez wezwany patrol policji.

14-latek przyszedł do szkoły z maczetą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

14-latek przyszedł do szkoły z maczetą

Jak powiedziała we wtorek oficer prasowy policji w Tarnobrzegu podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, 59-letni pracownik szkoły, który został uderzony przez 14-latka, nie odniósł poważnych obrażeń.

– Zdecydowana postawa tego mężczyzny, który krzyknął i zwrócił uwagę na przedmiot, który miał przy sobie ten uczeń, spowodowała, że nastolatek uciekł ze szkoły i nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał – dodała policjantka.

14-latek usłyszał zarzuty

Nastolatek usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz przygotowania do zabójstwa.

Klatka kluczowa-101924
"14-latek uderzył trzonem maczety pracownika szkoły kilkukrotnie w głowę"
Źródło: TVN24

Ze względu na wiek chłopca jego sprawą zajął się sąd rodzinny, który we wtorek po południu na posiedzeniu z wyłączeniem jawności zdecydował o umieszczeniu 14-latka w schronisku dla nieletnich.

Jak przekazał sędzia Nowak, nastolatek ma tam przebywać do 15 marca.

Sędzia dopytywany o zarzuty powiedział, że na razie do sądu "nie trafiły główne materiały w tej sprawie". Policja prześle je w najbliższym czasie i będzie się toczyć postępowanie przed sądem rodzinnym.

Nie uciekał, "był roztrzęsiony"

Jak wcześniej informowała podinsp. Jędrzejewska-Wrona, chłopak w chwili zatrzymania był roztrzęsiony i mocno przeżywał całą sytuację. Nie uciekał. Został zatrzymany w pobliżu szkoły. Nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

- Na miejscu pracowało około 20 policjantów, którzy nie tylko zabezpieczali ślady i monitoring, ale również w każdej klasie przeprowadzali rozmowy, żeby wyciszyć emocje - powiedziała podinsp. Jędrzejewska-Wrona.

We wtorek przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
Źródło: Google Maps

Ustalają motyw

Policja nie podaje motywów działania nastolatka.

Lokalny portal Nowiny24 podał, że matka chłopca została niedawno zwolniona ze szkoły, do której chodził nastolatek, i to miało być jego motywem. 

TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: ms/PKoz

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
TAGI:
TarnobrzegPodkarpacieSzkołaSąd
Czytaj także:
herbata shutterstock_2565006745
Groźna substancja w herbacie. Sprzedaż wstrzymana
BIZNES
Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Zderzenie autobusu i dwóch samochodów na S8
WARSZAWA
Jelenia Góra. Znicze pod szkołą, do której chodziła 11-letnia dziewczynka
Nie żyje 11-letnia Danusia. Jak rozmawiać z dziećmi o tej tragedii
Polska
16 2240 terlecki-0003
"Kurski nie jest problemem. Problemem są maślarze". Dwa wigilijne spotkania PiS-u
Polska
imageTitle
Czekali ponad pięćdziesiąt lat
EUROSPORT
Pedro Sanchez
Skandal za skandalem. Premier odrzuca wcześniejsze wybory
Świat
Marek Magierowski
Konflikt prezydenta z rządem. Były ambasador w USA: to jest smutne
Polska
imageTitle
Niespodziewana oferta dla Lewandowskiego. "Jest otwarty"
EUROSPORT
broker, giełda, wall street, stock exchange
Rynki mocno reagują na decyzję Trumpa
BIZNES
Niebezpieczna jazda kierowcy pod Ostrołęką
Niebezpieczny manewr, pięć tysięcy złotych mandatu i 10 punktów karnych
WARSZAWA
Zalane ulice Badalony na przedmieściach Barcelony
Zalane ulice i metro na przedmieściach Barcelony
METEO
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Media: Wielka Brytania wraca do Erasmusa
BIZNES
policja rosja shutterstock_2281412137
Podejrzana śmierć w Moskwie. Zniknęły też dokumenty
Świat
imageTitle
Plany przed mundialem wywołały oburzenie. "Absolutnie niedopuszczalne"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki przemawiał w Gdyni. "Precz z komuną!"
Polska
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ósme takie losowanie Lotto z rzędu
BIZNES
Donald Trump
Trump ogłosił blokadę i grozi. "Szok będzie nieporównywalny"
Świat
26-latek został zatrzymany
Na widok policjantów gwałtownie przyspieszył. Był pijany, po narkotykach i nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
imageTitle
Trener o sezonie Świątek. "Można sobie pluć w brodę"
EUROSPORT
imageTitle
Zamieszanie w kadrze. Zwolniony selekcjoner nie chce odejść
EUROSPORT
pap_20251118_1PD
Trump odpowiada na głośny wywiad. "Mam podatny na uzależnienia typ osobowości"
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Gęsta mgła w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega
METEO
Sejm
Ostatnie posiedzenie Sejmu w tym roku. Wracają kryptowaluty i ustawa łańcuchowa
Polska
Prokurator okręgowy Nathan Hochman
Syn filmowców oskarżony o morderstwo rodziców. Grozi mu nawet kara śmierci
Świat
ABW
Zabójstwo 11-latki, student miał planować zamach, dwie wigilie w PiS
Polska
Pochmurny, zimowy dzień
Niebo przykryją chmury. Na termometrach do 9 stopni
METEO
imageTitle
Barcelona długo biła głową w mur. Trudna przeprawa z trzecioligowcem
EUROSPORT
imageTitle
Shiffrin śrubuje rekord. Doskonała forma przed igrzyskami
EUROSPORT
eurojackpot shutterstock_1603798027
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
"Chcieli, żebym odszedł". Lider Manchesteru United rozczarowany
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica