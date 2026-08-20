Jechała z trójką dzieci, uderzyła w przepust. Zginęła dziewięcioletnia dziewczynka
Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (20 sierpnia) w Szkodnej (woj. podkarpackie). Około godz. 10.30 samochód osobowy, którym kierowała kobieta przewożąca troje dzieci, wypadł z drogi i uderzył w przepust.
Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca straciła panowanie nad samochodem na łuku drogi. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Nie żyje dziewięciolatka
- Mimo podjętej reanimacji życia dziewięcioletniej dziewczynki nie udało się uratować - powiedziała nam starsza aspirant Agnieszka Ciurkot, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach.
Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii.
Źródło: tvn24.pl