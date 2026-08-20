Rzeszów Jechała z trójką dzieci, uderzyła w przepust. Zginęła dziewięcioletnia dziewczynka Martyna Sokołowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (20 sierpnia) w Szkodnej (woj. podkarpackie). Około godz. 10.30 samochód osobowy, którym kierowała kobieta przewożąca troje dzieci, wypadł z drogi i uderzył w przepust.

Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca straciła panowanie nad samochodem na łuku drogi. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

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Nie żyje dziewięciolatka

- Mimo podjętej reanimacji życia dziewięcioletniej dziewczynki nie udało się uratować - powiedziała nam starsza aspirant Agnieszka Ciurkot, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 1⃣ wypadku ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1⃣9⃣4⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/2CXWa6Nd1d — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 20, 2026 Rozwiń