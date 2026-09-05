Rzeszów 37-latka z zarzutem po wypadku. Jej córka wypadła z auta i zginęła

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (20 sierpnia) w Szkodnej (woj. podkarpackie). Około godz. 10.30 samochód osobowy, którym kierowała 37-letnia Urszula C. wypadł z drogi i uderzył w przepust. Kobieta wiozła w aucie troje swoich dzieci w wieku 2, 9 i 14 lat.

Dziewięciolatka wypadła z samochodu, nie przeżyła

Według wstępnych ustaleń śledztwa kobieta nie dostosowała sposobu jazdy i prędkości do warunków panujących na drodze. Jezdnia była mokra. Na łuku drogi samochód wpadł w poślizg, zjechał na pobocze i uderzył w betonowy przepust. Następnie auto przewróciło się na prawy bok.

W trakcie koziołkowania dziewięcioletnia dziewczynka wypadła z samochodu. Świadkowie rozpoczęli reanimację, którą następnie kontynuowali ratownicy pogotowia i załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziewczynki nie udało się uratować. Zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Dziewczynka bez fotelika i pasów

Jak przekazał Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, śledczy podczas oględzin miejsca wypadku i samochodu ustalili, że dziewięciolatka nie korzystała z fotelika ani żadnego innego urządzenia podtrzymującego. Nie była też przypięta pasami bezpieczeństwa.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, w samochodzie nie znaleziono nawet podstawowego siedziska przeznaczonego dla dziecka w tym wieku.

37-latka z zarzutem po wypadku w Szkodnej

37-latka została przesłuchana w charakterze podejrzanej. Przyznała się do zarzucanego jej czynu. W wyjaśnieniach mówiła o pośpiechu związanym ze zbliżającą się wizytą lekarską. Tłumaczyła, że przed rozpoczęciem jazdy nie sprawdziła, czy córka zamontowała siedzisko i zapięła pasy. Jak wyjaśniła, dziewczynka zazwyczaj robiła to samodzielnie.

Jest dozór i zakaz prowadzenia

37-latka została objęta dozorem policji. Ma również zakaz opuszczania kraju. Nie może także prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych.

Śledztwo w sprawie wypadku jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Ropczycach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nie żyje czteroletnie dziecko. Prokuratura wstępnie o przyczynie

Za spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.