Rzeszów

Kończy się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Dziś głos zabierze rodzina ofiary

Iwona Cygan
Sprawa zabójstwa Iwony Cygan na finiszu. Prokurator żąda dla głównego oskarżonego dożywocia
Źródło: TVN24
W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie trwa finałowy etap procesu w sprawie brutalnego zabójstwa 17‑letniej Iwony Cygan ze Szczucina. Dziś głos zabierze rodzina ofiary. Na ławie oskarżonych zasiada 17 osób, w tym byli policjanci. Prokurator zażądał dożywocia dla głównego oskarżonego.

Po blisko trzech dekadach od zabójstwa Iwony Cygan i latach złożonego, wielowątkowego procesu sprawa zbliża się do finału. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie dziś głos zabierze rodzina zamordowanej 17‑latki, a następnie swoje mowy końcowe wygłoszą obrońcy oskarżonych.

Zgodnie z polską procedurą karną po zakończeniu przemówień wszystkich stron - prokuratora, oskarżycieli posiłkowych (w tym rodziny ofiary) oraz obrońców - ostatnie słowo zawsze należy do oskarżonych. To moment, w którym mogą oni osobiście zwrócić się do sądu, na przykład prosząc o łagodniejszy wymiar kary lub kierując słowa do bliskich pokrzywdzonej. Dopiero po wysłuchaniu ostatnich wystąpień sąd ogłasza zamknięcie przewodu sądowego, udaje się na naradę i wydaje wyrok.

Prokurator zażądał dla głównego oskarżonego o zabójstwo Iwony Cygan Pawła K. dożywocia. Po lewej ojciec i siostra zamordowanej 17-latki
Prokurator zażądał dla głównego oskarżonego o zabójstwo Iwony Cygan Pawła K. dożywocia. Po lewej ojciec i siostra zamordowanej 17-latki
Źródło: TVN24

Prokurator chce dożywocia

Prokurator Piotr Krupiński zażądał dla Pawła K., ps. "Młody Klapa", głównego oskarżonego o zabójstwo 17‑letniej Iwony Cygan, kary dożywotniego pozbawienia wolności. Według wniosku oskarżyciela mężczyzna mógłby ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach. Prokurator domaga się także, by Paweł K. wypłacił po 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia ojcu i dwóm siostrom zamordowanej.

Sprawa zabójstwa Iwony Cygan na finiszu. Prokurator żąda dla głównego oskarżonego dożywocia
Źródło: TVN24

Dla jego ojca, Józefa K., znanego jako "Stary Klapa", prokurator wniósł o 25 lat więzienia oraz po 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziny ofiary.

Wobec Renaty D.-G., przyjaciółki Iwony, z którą nastolatka spędziła wieczór przed śmiercią, prokurator zażądał kary 4,5 roku pozbawienia wolności. Dla pozostałych oskarżonych wniósł o kary od dwóch do sześciu lat więzienia.

Na ławie oskarżonych zasiada łącznie 17 osób, w tym 14 byłych policjantów. Głównym oskarżonym o zabójstwo Iwony Cygan jest pochodzący ze Szczucina Paweł K., znany jako "Młody Klapa". Według ustaleń prokuratury miał on udusić 17‑latkę przy użyciu drutu. Jego ojciec, Józef K., pseudonim "Stary Klapa", odpowiada za pomocnictwo w popełnieniu zbrodni.

Rzeszów, 06.06.2018. Główny oskarżony Paweł K. na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

Przed sądem stanęła również Renata D.-G., koleżanka Iwony, która spędziła z nią wieczór tuż przed tragedią. Śledczy zarzucają jej, że utrudniała postępowanie i składała fałszywe zeznania.

To jednak tylko część sprawy. Na ławie oskarżonych zasiada też czternastu byłych funkcjonariuszy policji ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień, składanie fałszywych zeznań oraz działania, które - według prokuratury - mogły utrudniać dotarcie do prawdy o zabójstwie.

Wszyscy oskarżeni odpowiadają z wolnej stopy i nie przyznają się do winy.

Brutalne zabójstwo i zmowa milczenia

Do zabójstwa 17‑letniej Iwony Cygan doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku w Szczucinie, w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. Następnego dnia jej częściowo obnażone ciało znalazł mężczyzna wypasający krowy w rejonie wału przeciwpowodziowego w Łęce Szczucińskiej, niedaleko drogi prowadzącej w kierunku Warszawy.

Z sekcji wynikało, że nastolatka została uduszona, a sprawcy próbowali upozorować napaść seksualną - dlatego ściągnęli jej spodnie. Na miejscu zbrodni śledczy zabezpieczyli m.in. stalowy drut, którym dziewczyna została uduszona.

Przez wiele lat okoliczności śmierci Iwony pozostawały niewyjaśnione. Postępowanie prowadzone tuż po zbrodni umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Dopiero w 2016 roku, gdy śledztwo przejęli prokuratorzy z małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariusze z krakowskiego Archiwum X, sprawa nabrała tempa. Śledczy informowali wówczas, że udało im się przełamać trwającą w Szczucinie zmowę milczenia, która przez lata utrudniała dotarcie do prawdy o zbrodni.

Iwona Cygan została brutalnie zamordowana w 1998 roku
Według ustaleń prokuratury, wieczór przed śmiercią Iwona spędziła ze swoją koleżanką Renatą D.-G. w barze "U Trabanta" w Szczucinie. To na prośbę Renaty nastolatka miała tego popołudnia opuścić dom. W toku śledztwa ustalono, że w lokalu mogło dojść do konfliktu między 17‑latką a jednym z mężczyzn. Iwona miała odmówić Pawłowi K. zbliżenia seksualnego, po czym - według prokuratury - została przez niego brutalnie pobita. Następnie, jak ustalili śledczy, dziewczyna została wywieziona w okolice Wisły, gdzie była skrępowana, bita i torturowana, a później uduszona stalowym drutem. Te ustalenia stały się podstawą aktu oskarżenia skierowanego do sądu.

Tajemnicze śmierci

Policja i prokuratura, analizując zgromadzony materiał dowodowy, ustaliły, że ze sprawą zabójstwa Iwony Cygan może być powiązane zaginięcie i śmierć innego mieszkańca Szczucina - Tadeusza D. Mężczyzna, w styczniu 1999 roku, tuż po emisji programu kryminalnego poświęconego sprawie zabójstwa 17‑latki, w którym zapowiedziano nagrodę dla osoby posiadającej istotne informacje, miał mówić, że zna sprawcę. Następnego dnia zniknął. Jego ciało odnaleziono kilka miesięcy później w Wiśle, kilkanaście kilometrów poniżej Łęki Szczucińskiej. Choć istniały przesłanki, że mężczyzna mógł zostać zamordowany, wówczas uznano, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Według ustaleń śledczych ze sprawą zabójstwa Iwony Cygan może być powiązana również śmierć Marka K. Ciało mężczyzny znaleziono w 2014 roku w pobliżu baru, w którym wcześniej pił alkohol. Marek K. zginął, przygnieciony ciężkimi elementami betonowego ogrodzenia. Wcześniej miał twierdzić, że zna osoby odpowiedzialne za śmierć nastolatki. Prowadzący wtedy postępowanie śledczy uznali jednak, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, i szybko umorzyli sprawę jego śmierci.

