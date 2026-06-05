Podkarpackie Szczątki zwierząt w otulinie parku narodowego. Cechy wskazują na wilka Martyna Sokołowska |

Na miejscu znaleziono szczątki "psowatego". Biegły zbada czy należą do wilka Źródło wideo: Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Chodzi o makabryczne odkrycie w otulinie Magurskiego Parku Narodowego na Podkarpaciu. W lesie w Świątkowej Małej znaleziono szczątki różnych zwierząt łownych - jeleni, saren i dzików - oraz skórę "psowatego o wilczym umaszczeniu", pozbawioną głowy, nóg i ogona. Do tego dwa doły, w których też znaleziono szczątki zwierząt. Sprawę szczegółowo opisaliśmy w tekście Cmentarzysko w otulinie parku narodowego. Szczątki zwierząt i skóra o wilczym umaszczeniu.

Sprawę wyjaśnia jasielska policja pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej.

Daniel Lelko, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, przekazał tvn24.pl, że śledczy dysponują już opinią sądowo-weterynaryjną sporządzoną na potrzeby prowadzonego w tej sprawie postępowania.

Cechy wskazują na wilka

- Ujawnione zwłoki przedstawiciela rodziny psowatych wykazywały cechy morfologiczne mogące wskazywać na wilka, jednak z uwagi na niekompletność materiału (brak głowy, łap i ogona) wskazane jest potwierdzenie przynależności gatunkowej metodami genetycznymi - przekazał nam podkom. Daniel Lelko.

Jak dodał policjant, stan rozkładu szczątków zwierząt był tak zaawansowany, że nie pozwalał na dokładne określenie kiedy i jak zginęły.

Policja prowadzi postępowanie z art. 53 pkt 4 ustawy Prawo łowieckie - chodzi o polowanie bez wymaganych uprawnień, czyli kłusownictwo. To przestępstwo, za które grozi do pięciu lat więzienia.

Na miejscu znaleziono szczątki zwierzęcia, biegły sprawdza, czy to szczątki wilka Źródło zdjęcia: Kontakt24

Jak tłumaczy Anna Maziuk, propagatorka wiedzy o przyrodzie, autorka książki o wilkach, która była na miejscu zdarzenia w Świątkowej Małej, głowa, ogon i łapy to trofea myśliwskie, ale i części, które umożliwiają identyfikację zwierzęcia. - Można przypuszczać, że ktoś próbował zatrzeć ślady popełnionego przestępstwa - mówiła nam.

Kluczowa opinia biegłego

Na wyniki genetycznej opinii biegłego czeka również Prokuratura Rejonowa w Jaśle. Od ustaleń specjalisty zależeć będzie dalsza kwalifikacja prawna sprawy - czy postępowanie zostanie prowadzone w kierunku kłusownictwa, czy artykułu 181 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania zniszczeń w przyrodzie. Taką kwalifikację prawną prokuratura przyjmie, jeśli badania potwierdzą, że zabezpieczone szczątki należą do wilka. Biegły ma też ustalić, ile zwierząt znaleziono w lesie przy granicy parku i do jakich gatunków należały.

Na miejscu znaleziono szczątki zwierzęcia, biegły sprawdza, czy to szczątki wilka Źródło zdjęcia: Kontakt24

Cztery zabite wilki

Jeśli wyniki badań potwierdzą, że jedno ze znalezionych zwierząt to wilk, będzie to już piąty przypadek nielegalnego zabicia tego gatunku w okolicach Magurskiego Parku Narodowego w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2021 roku w Tokach odnaleziono oskórowaną wilczycę bez głowy, rok później w Hucie Polańskiej - wilczycę zastrzeloną z amunicji śrutowej. W 2023 roku w Olchowcu zginął wilk zastrzelony podczas polowania zbiorowego, a w 2025 roku w Tylawie odnotowano kolejny przypadek - zwierzę z raną postrzałową znaleziono także w dniu polowania zbiorowego.

Wilk pod ochroną

Wilki objęte są w Polsce całkowitą ochroną na terenie całego kraju od 1998 roku. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, płoszenie, niepokojenie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników. Za zabicie wilka grozi do pięciu lat więzienia.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo