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Podkarpackie

Szczątki zwierząt w otulinie parku narodowego. Cechy wskazują na wilka

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Na miejscu znaleziono szczątki zwierzęcia, biegły sprawdza, czy to szczątki wilka
Na miejscu znaleziono szczątki "psowatego". Biegły zbada czy należą do wilka
Źródło wideo: Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
Nowe ustalenia w sprawie szczątków zwierząt znalezionych w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Z opinii sądowo-weterynaryjnej wynika, że fragmenty należały do psowatego o cechach morfologicznych wilka. Ze względu na brak głowy, łap i ogona potrzebne jest jednak genetyczne potwierdzenie gatunku.

Chodzi o makabryczne odkrycie w otulinie Magurskiego Parku Narodowego na Podkarpaciu. W lesie w Świątkowej Małej znaleziono szczątki różnych zwierząt łownych - jeleni, saren i dzików - oraz skórę "psowatego o wilczym umaszczeniu", pozbawioną głowy, nóg i ogona. Do tego dwa doły, w których też znaleziono szczątki zwierząt. Sprawę szczegółowo opisaliśmy w tekście Cmentarzysko w otulinie parku narodowego. Szczątki zwierząt i skóra o wilczym umaszczeniu.

Sprawę wyjaśnia jasielska policja pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej.

Daniel Lelko, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, przekazał tvn24.pl, że śledczy dysponują już opinią sądowo-weterynaryjną sporządzoną na potrzeby prowadzonego w tej sprawie postępowania.

Cechy wskazują na wilka

- Ujawnione zwłoki przedstawiciela rodziny psowatych wykazywały cechy morfologiczne mogące wskazywać na wilka, jednak z uwagi na niekompletność materiału (brak głowy, łap i ogona) wskazane jest potwierdzenie przynależności gatunkowej metodami genetycznymi - przekazał nam podkom. Daniel Lelko.

Jak dodał policjant, stan rozkładu szczątków zwierząt był tak zaawansowany, że nie pozwalał na dokładne określenie kiedy i jak zginęły.

Policja prowadzi postępowanie z art. 53 pkt 4 ustawy Prawo łowieckie - chodzi o polowanie bez wymaganych uprawnień, czyli kłusownictwo. To przestępstwo, za które grozi do pięciu lat więzienia.

Na miejscu znaleziono szczątki zwierzęcia, biegły sprawdza, czy to szczątki wilka
Na miejscu znaleziono szczątki zwierzęcia, biegły sprawdza, czy to szczątki wilka
Źródło zdjęcia: Kontakt24

Jak tłumaczy Anna Maziuk, propagatorka wiedzy o przyrodzie, autorka książki o wilkach, która była na miejscu zdarzenia w Świątkowej Małej, głowa, ogon i łapy to trofea myśliwskie, ale i części, które umożliwiają identyfikację zwierzęcia. - Można przypuszczać, że ktoś próbował zatrzeć ślady popełnionego przestępstwa - mówiła nam.

Kluczowa opinia biegłego

Na wyniki genetycznej opinii biegłego czeka również Prokuratura Rejonowa w Jaśle. Od ustaleń specjalisty zależeć będzie dalsza kwalifikacja prawna sprawy - czy postępowanie zostanie prowadzone w kierunku kłusownictwa, czy artykułu 181 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania zniszczeń w przyrodzie. Taką kwalifikację prawną prokuratura przyjmie, jeśli badania potwierdzą, że zabezpieczone szczątki należą do wilka. Biegły ma też ustalić, ile zwierząt znaleziono w lesie przy granicy parku i do jakich gatunków należały.

Makabryczne odkrycie na Podkarpaciu
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Makabryczne odkrycie na Podkarpaciu

Martyna Sokołowska
Na miejscu znaleziono szczątki zwierzęcia, biegły sprawdza, czy to szczątki wilka
Na miejscu znaleziono szczątki zwierzęcia, biegły sprawdza, czy to szczątki wilka
Źródło zdjęcia: Kontakt24

Cztery zabite wilki

Jeśli wyniki badań potwierdzą, że jedno ze znalezionych zwierząt to wilk, będzie to już piąty przypadek nielegalnego zabicia tego gatunku w okolicach Magurskiego Parku Narodowego w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2021 roku w Tokach odnaleziono oskórowaną wilczycę bez głowy, rok później w Hucie Polańskiej - wilczycę zastrzeloną z amunicji śrutowej. W 2023 roku w Olchowcu zginął wilk zastrzelony podczas polowania zbiorowego, a w 2025 roku w Tylawie odnotowano kolejny przypadek - zwierzę z raną postrzałową znaleziono także w dniu polowania zbiorowego.

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Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem

Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem

Martwy wilk z raną postrzałową na prywatnej posesji. Tego dnia było polowanie

Martwy wilk z raną postrzałową na prywatnej posesji. Tego dnia było polowanie

Wilk pod ochroną

Wilki objęte są w Polsce całkowitą ochroną na terenie całego kraju od 1998 roku. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, płoszenie, niepokojenie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników. Za zabicie wilka grozi do pięciu lat więzienia.

"Antywilcza spirala strachu". Kto i po co straszy wilkiem?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Antywilcza spirala strachu". Kto i po co straszy wilkiem?

Martyna Sokołowska
TVN24
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ochrona zwierzątPodkarpacieparki narodowezwierzętaWilkProkuratura
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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