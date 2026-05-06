Rzeszów Susza w Bieszczadach. "Nawet niewielka iskra może doprowadzić do pożaru" Oprac. Martyna Sokołowska

Tarnica w Bieszczadach Źródło: Google Maps

O zagrożeniu pożarowym na połoninach BdPN poinformował najpierw w mediach społecznościowych. "Przedłużająca się susza sprawia, że roślinność jest skrajnie wysuszona, a ryzyko pożaru jest bardzo wysokie" - podkreślono w komunikacie.

Sytuacja "szczególnie wymagająca"

Dyrektor parku doktor Ryszard Prędki zaznaczył, że choć podobna sytuacja powtarza się co roku o tej porze, obecnie jest szczególnie wymagająca. - Przesuszona darń połoninowa, czyli roślinność trawiasta, występuje głównie na stokach południowych, gdzie słońce najmocniej nagrzewa teren. Północne zbocza są mniej narażone, bo pokrywają je mszary i paprocie, które dłużej utrzymują wilgoć - wyjaśnił. Dodał, że zagrożenie dotyczy przede wszystkim wierzchniej warstwy połonin.

Służby parku prowadzą stały monitoring sytuacji. - Regularnie patrolujemy teren, dodatkowo korzystamy z monitoringu wizyjnego - trzech kamer rozmieszczonych na obszarze parku. Współpracujemy także ze Strażą Graniczną - powiedział dyrektor Prędki. W ostatnich dniach, ze względu na rosnące ryzyko, zwiększono częstotliwość kontroli. - Patrole służby parku są teraz intensywniejsze - dodał.

Dyrektor przypomniał również o pożarze sprzed dwóch lat, kiedy ogień objął stoki Połoniny Caryńskiej. Spaliło się wówczas niespełna 1,5 hektara darni, a w akcję gaśniczą zaangażowano ponad 90 osób. Dlatego obecnie służby parku "dmuchają na zimne" i prowadzą wzmożone kontrole.

Choć rozbudowana sieć dróg ratowniczych ułatwia dziś dojazd służb, park stawia przede wszystkim na natychmiastową reakcję. Przy górnej granicy lasu utworzono pięć punktów z podręcznym sprzętem gaśniczym, co pozwala ratownikom szybko sięgnąć po tłumice i zdusić zarzewia ognia, zanim pożar zdąży się rozwinąć.

Obecną sytuację może poprawić dopiero deszcz. - Czekamy na opady, bo kiedy spadną, ruszy świeża, zielona trawa i zagrożenie będzie mniejsze – powiedział Prędki.

BdPN apeluje do turystów o odpowiedzialność i reagowanie na niebezpieczne zachowania. "Dbajmy wspólnie o Bieszczady" – zaapelowano w komunikacie.

Płonie Puszcza Solska

Od wtorku trwa walka z ogromnym pożarem lasu i nieużytków rolnych na Lubelszczyźnie, na terenie Nadleśnictwa Józefów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał dziś, że ogniem może być objętych nawet 300 hektarów. Akcja gaśnicza prowadzona jest w powiatach biłgorajskim, zamojskim i tomaszowskim. Z żywiołem walczy blisko 400 strażaków. Sytuację utrudnia pogoda – silny wiatr podsyca ogień i przenosi płomienie na kolejne obszary leśne.

