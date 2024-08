Setki zdjęć i nagrań z dziecięcą pornografią

czytaj dalej

- Rosja musi zostać zmuszona do zawarcia pokoju, jeśli Putin tak bardzo chce walczyć - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odnosząc się do ukraińskiej ofensywy w rosyjskim obwodzie kurskim, stwierdził, że wojna wraca do Rosji po tym, jak Moskwa przeniosła ją do innych krajów.