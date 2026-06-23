Rzeszów Eksplozja w garażu, w środku niewybuchy

Niewybuchy wybuchły w garażu Źródło wideo: Podkarpacka Policja Źródło zdj. gł.: Podkarpacka Policja

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Policjanci wyjaśniają okoliczności wybuchu, do którego doszło w Stobiernej w powiecie rzeszowskim na Podkarpaciu. Na jednej z posesji w wolnostojącym garażu eksplodowały najprawdopodobniej przechowywane tam niewybuchy. W wyniku zdarzenia poważnie ranny został 52-letni właściciel posesji, który śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala.

Eksplodował garaż, w środku znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Podkarpacka Policja

Zabezpieczyli kilkadziesiąt pocisków

Na miejscu pracowali policjanci, pirotechnicy i śledczy. Funkcjonariusze z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego potwierdzili, że przyczyną eksplozji mogły być materiały wybuchowe pochodzące z okresu I i II wojny światowej. W garażu znaleziono spalone łuski oraz kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich z zapalnikami.

Mężczyzna miał w garażu kilkadziesiąt pocisków Źródło zdjęcia: Podkarpacka Policja

Niewybuchy zostały zneutralizowane

Teren szczegółowo sprawdzili funkcjonariusze z sekcji minersko-pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Po ich działaniach śledczy przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Niewybuchy zostały następnie przewiezione przez policyjnych kontrterrorystów do miejsca neutralizacji.

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