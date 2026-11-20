Zaatakował konduktorkę w pociągu. Szarpał ją i groził śmiercią
W poniedziałek po godzinie 19 do policjantów wpłynęło zgłoszenie o incydencie, do którego doszło w pociągu w miejscowości Zaklików (województwo podkarpackie). Z otrzymanych informacji wynikało, że agresywny mężczyzna zaatakował konduktorkę.
"W jednym z wagonów, 37-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, naruszył nietykalność cielesną 25-letniej konduktorki, szarpiąc ją i doprowadzając do jej upadku" - poinformowała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.
Sprawca groził jej również śmiercią oraz znieważył.
Zarzuty i trzymiesięczny areszt
Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki.
37-latek usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gróźb karalnych, znieważenia oraz posiadania środków odurzających. Zatrzymany przyznał się do nich.
Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.