Rzeszów Zaatakował konduktorkę w pociągu. Szarpał ją i groził śmiercią Oprac. Michał Malinowski |

Atak na kierownika pociągu w POLREGIO. Policja zatrzymała 49-latka Źródło wideo: POLREGIO Źródło zdj. gł.: KWP w Rzeszowie

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W poniedziałek po godzinie 19 do policjantów wpłynęło zgłoszenie o incydencie, do którego doszło w pociągu w miejscowości Zaklików (województwo podkarpackie). Z otrzymanych informacji wynikało, że agresywny mężczyzna zaatakował konduktorkę.

"W jednym z wagonów, 37-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, naruszył nietykalność cielesną 25-letniej konduktorki, szarpiąc ją i doprowadzając do jej upadku" - poinformowała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.

Sprawca groził jej również śmiercią oraz znieważył.

Zarzuty i trzymiesięczny areszt

Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki.

37-latek usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gróźb karalnych, znieważenia oraz posiadania środków odurzających. Zatrzymany przyznał się do nich.

37-latek zaatakował w pociągu konduktorkę Źródło zdjęcia: KWP w Rzeszowie

Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.